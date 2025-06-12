Борьба Мерседес против Феррари, Макларен в своей лиге: превью Гран-при Канады

Неделя перерыва в Формуле-1 завершилась и уже в эти выходные состоится десятый этап "королевы автоспорта" – Гран-при Канады.

С 13 по 15 июня на автодроме имени Жиля Вильнева, что находится в Монреале, Квебек, определится очередной победитель гонки Ф-1. Чемпион решил разобраться с главными интригами и интересностями накануне Гран-при Канады-2025.

Историческая справка

Этап в Канаде является одним из исторических в нынешнем календаре Формулы-1. Первые гонки местного Гран-при состоялись еще в 1961-м, а в зачет "королевы автоспорта" этап вошел в 1967 году.

С тех пор только в 1975, 1987 и 2009 годах Гран-при Канады не попадал в расписание на сезон Формулы-1.

Кроме того, знаменитая "стена чемпионов" находится именно на автодроме имени Жиля Вильнева, который принимает местное ГП с 1978 года.

В 2005 году Гран-при Канады был самым популярным этапом Формулы-1. Эта гонка также заняла третье место среди самых популярных спортивных событий того года, уступив первое место Супербоулу и финалу Лиги чемпионов УЕФА.

Ну и конечно историю гонки в Монреале не обошел знаменитый период пандемии COVID-19, когда два года подряд, в 2020 и 2021 этап Гран-при Канады не проводился.

Рекорды этапа в Канаде

Самыми успешными гонщиками в Канаде, как и на многих других треках, являются легендарные Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон. Бывший и нынешний пилоты Феррари получили по 7 побед в Монреале.

Несмотря на это три последние гонки на автодроме имени Жиля Вильнева выиграл 4-кратный чемпион Макс Ферстаппен в составе Ред Булла.

Среди команд самыми успешными в Формуле-1 на Гран-при Канады являются Макларен, которые выигрывали 13 раз в рамках чемпионата. Феррари имеют 14 побед, однако две из них пришлись на времена, когда этап еще не входил в "королеву автоспорта".

Taking the glory in Canada 🏆🇨🇦



Michael Schumacher and Lewis Hamilton both hold the record for the most victories at the Canadian Grand Prix, with seven each! 🤯#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/SVf6HfbzfW — Formula 1 (@F1) June 11, 2025

За двумя мастодонтами Ф-1 идут Уильямс с 7 победами, Ред Булл с 5-ю и Брэбэм с Мерседесом – по 4 победы в Канаде.

Конфигурация трека

История создания трассы в Монреале очень давняя. Искусственный остров Нотр-Дам посреди реки Святого Лаврентия был создан для Всемирной выставки Expo 67 в 1967 году.

После того, как выставка и летние Олимпийские игры 1976 года в Монреале закончились, было принято решение дороги острова превратить в гоночный трек. И вот так появился автодром острова Нотр-Дам, так он тогда назывался.

Первую гонку этапа Формулы-1 трасса в Монреале приняла в 1978-м. Именно тот заезд выиграл Жиль Вильнев на своей Феррари, теперь трасса носит его имя.

Трасса в Канаде является одной из любимых среди гонщиков и болельщиков Формулы-1. Трек довольно быстрый, с большим количеством шикан, требующих резкого торможения. Последняя из таких ведет к знаменитой "стене чемпионов".

В целом трек состоит из 14 поворотов и трех зон DRS. Во время гонки пилоты преодолевают 70 кругов трассы длиной 4,361 километра, что создает общую дистанцию заезда в 305,27 км.

Рекордный круг гонки продемонстрировал бывший пилот Мерседес Валттери Боттас в 2019 году – 1:13,078, хотя самый быстрый круг в истории показал Себастьян Феттель в квалификации на Феррари того же года – 1:10,240.

Фавориты и интриги Гран-при Канады

Гонка в Испании продемонстрировала, что ни одна директива пока не сможет повлиять на преимущество Макларен, а значит за победу скорее всего будут бороться именно гонщики "папаи".

Делать какие-то прогнозы очень сложно, ведь в Монако Ландо Норрис доказал, что до сих пор имеет уверенность в себе и темп, чтобы одерживать победы, однако Оскар Пиастри даже не дал британцу шанса в Испании.

Главной интригой является то пойдет ли кто-то из пилотов Макларен против командных приказов ради победы, а также появится ли у Норриса стержень побороться с Пиастри не только в квалификации, но и непосредственно на трассе.

Также интересно разворачиваются события в так называемой Формуле-1,5, где главными фаворитами являются Мерседес и Феррари, ведь весь Ред Булл на своих плечах тянет Макс Ферстаппен.

Для "серебряных стрел" три европейских этапа оказались крайне неудачными – сход Андреа Кими Антонелли в Имоле, провал в Монако и сход того же Антонелли в Барселоне.

Вот и имеем, что Феррари, несмотря на двойную дисквалификацию в Китае и проигрыш в квали, то Уильямс, то Астон Мартин, занимают второе место в общем зачете.

Сможет ли Тото Вольфф настроить команду на успешный этап, а может Юки Цунода найдет скорость в своем Ред Булл и приблизит "быков" к группе борьбы за второе место в Кубке Конструкторов. Это еще один вопрос, ответ на который мы получим после Гран-при Канады.

Ну и конечно борьба среди середняков интересна как никогда. Так у нас есть Виляьмс, который выглядит немного быстрее, однако сенсация Нико Хюлькенберга в Испании, стабильность Окона в Хаасе, Фернандо Алонсо, который явно хочет находиться выше, а также Альпин, где каждый гонщик может потерять свое место в болиде Ф-1.

Трудно прогнозировать, для кого следующая гонка окажется успешной, ведь на это может повлиять немало факторов, поэтому кроме темпа, командам придется демонстрировать хорошие стратегии и реагировать на события во время гонки лучше.

Шины, стратегии и погода в Канаде

В третий раз в сезоне на этапе Формулы-1 будет представлена самая мягкая конфигурация резины – C6 софт, C5 мидиум и C4 хард. В прошлом году в Канаде использовались немного более жесткие шины – C5, C4 и C3.

Поставщик резины Pirelli отмечает:

"Следует учитывать непредсказуемую и переменчивую погоду, которая, как известно, может нарушить ход гонок на этой трассе, а также колебания температуры, что является характерной чертой соревнований в Монреале", -

Пирелли

Несмотря на это согласно прогнозу погоды не следует ожидать дождя в Монреале ни в один из дней уик-энда, максимум нас ожидает пасмурная погода, что может помочь гонщикам лучше экономить резину.

Прогноз Чемпиона

Поскольку дождя в Канаде не прогнозируется, то и ожидать гонку с сенсационными победами и подиумами не стоит. Мы считаем, что победу одержит Оскар Пиастри в напряженной борьбе с Ландо Норрисом, а вот за подиум зацепится... Льюис Хэмилтон.

Для британца это один из самых успешных этапов в карьере, так почему бы не сотворить небольшую сенсацию, опередить оба Мерседеса, Макса Ферстаппена и напарника по команде Шарля Леклера.

Расписание Гран-при Канады

Пятница, 13 июня

20:30 – 21:30. Первая практика

00:00 – 01:00. Вторая практика

Суббота, 14 июня

19:30 – 20:30. Третья Практика

23:00 – 00:00. Квалификация

Воскресенье, 15 июня

21:00. Гонка

Где смотреть

Прямую трансляцию квалификации и непосредственно гонки Гран-при Канады в Украине покажет телеканал Setanta Sports Ukraine+ и ОТТ-платформа Setanta Sports.