Борьба Мерседес против Феррари, Макларен в своей лиге: превью Гран-при Канады
Неделя перерыва в Формуле-1 завершилась и уже в эти выходные состоится десятый этап "королевы автоспорта" – Гран-при Канады.
С 13 по 15 июня на автодроме имени Жиля Вильнева, что находится в Монреале, Квебек, определится очередной победитель гонки Ф-1. Чемпион решил разобраться с главными интригами и интересностями накануне Гран-при Канады-2025.
Историческая справка
Этап в Канаде является одним из исторических в нынешнем календаре Формулы-1. Первые гонки местного Гран-при состоялись еще в 1961-м, а в зачет "королевы автоспорта" этап вошел в 1967 году.
С тех пор только в 1975, 1987 и 2009 годах Гран-при Канады не попадал в расписание на сезон Формулы-1.
Кроме того, знаменитая "стена чемпионов" находится именно на автодроме имени Жиля Вильнева, который принимает местное ГП с 1978 года.
В 2005 году Гран-при Канады был самым популярным этапом Формулы-1. Эта гонка также заняла третье место среди самых популярных спортивных событий того года, уступив первое место Супербоулу и финалу Лиги чемпионов УЕФА.
Ну и конечно историю гонки в Монреале не обошел знаменитый период пандемии COVID-19, когда два года подряд, в 2020 и 2021 этап Гран-при Канады не проводился.
Рекорды этапа в Канаде
Самыми успешными гонщиками в Канаде, как и на многих других треках, являются легендарные Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон. Бывший и нынешний пилоты Феррари получили по 7 побед в Монреале.
Несмотря на это три последние гонки на автодроме имени Жиля Вильнева выиграл 4-кратный чемпион Макс Ферстаппен в составе Ред Булла.
Среди команд самыми успешными в Формуле-1 на Гран-при Канады являются Макларен, которые выигрывали 13 раз в рамках чемпионата. Феррари имеют 14 побед, однако две из них пришлись на времена, когда этап еще не входил в "королеву автоспорта".
За двумя мастодонтами Ф-1 идут Уильямс с 7 победами, Ред Булл с 5-ю и Брэбэм с Мерседесом – по 4 победы в Канаде.
Конфигурация трека
История создания трассы в Монреале очень давняя. Искусственный остров Нотр-Дам посреди реки Святого Лаврентия был создан для Всемирной выставки Expo 67 в 1967 году.
После того, как выставка и летние Олимпийские игры 1976 года в Монреале закончились, было принято решение дороги острова превратить в гоночный трек. И вот так появился автодром острова Нотр-Дам, так он тогда назывался.
Первую гонку этапа Формулы-1 трасса в Монреале приняла в 1978-м. Именно тот заезд выиграл Жиль Вильнев на своей Феррари, теперь трасса носит его имя.
Трасса в Канаде является одной из любимых среди гонщиков и болельщиков Формулы-1. Трек довольно быстрый, с большим количеством шикан, требующих резкого торможения. Последняя из таких ведет к знаменитой "стене чемпионов".
В целом трек состоит из 14 поворотов и трех зон DRS. Во время гонки пилоты преодолевают 70 кругов трассы длиной 4,361 километра, что создает общую дистанцию заезда в 305,27 км.
Рекордный круг гонки продемонстрировал бывший пилот Мерседес Валттери Боттас в 2019 году – 1:13,078, хотя самый быстрый круг в истории показал Себастьян Феттель в квалификации на Феррари того же года – 1:10,240.
Фавориты и интриги Гран-при Канады
Гонка в Испании продемонстрировала, что ни одна директива пока не сможет повлиять на преимущество Макларен, а значит за победу скорее всего будут бороться именно гонщики "папаи".
Делать какие-то прогнозы очень сложно, ведь в Монако Ландо Норрис доказал, что до сих пор имеет уверенность в себе и темп, чтобы одерживать победы, однако Оскар Пиастри даже не дал британцу шанса в Испании.
Главной интригой является то пойдет ли кто-то из пилотов Макларен против командных приказов ради победы, а также появится ли у Норриса стержень побороться с Пиастри не только в квалификации, но и непосредственно на трассе.
Также интересно разворачиваются события в так называемой Формуле-1,5, где главными фаворитами являются Мерседес и Феррари, ведь весь Ред Булл на своих плечах тянет Макс Ферстаппен.
Для "серебряных стрел" три европейских этапа оказались крайне неудачными – сход Андреа Кими Антонелли в Имоле, провал в Монако и сход того же Антонелли в Барселоне.
Вот и имеем, что Феррари, несмотря на двойную дисквалификацию в Китае и проигрыш в квали, то Уильямс, то Астон Мартин, занимают второе место в общем зачете.
Сможет ли Тото Вольфф настроить команду на успешный этап, а может Юки Цунода найдет скорость в своем Ред Булл и приблизит "быков" к группе борьбы за второе место в Кубке Конструкторов. Это еще один вопрос, ответ на который мы получим после Гран-при Канады.
Ну и конечно борьба среди середняков интересна как никогда. Так у нас есть Виляьмс, который выглядит немного быстрее, однако сенсация Нико Хюлькенберга в Испании, стабильность Окона в Хаасе, Фернандо Алонсо, который явно хочет находиться выше, а также Альпин, где каждый гонщик может потерять свое место в болиде Ф-1.
Трудно прогнозировать, для кого следующая гонка окажется успешной, ведь на это может повлиять немало факторов, поэтому кроме темпа, командам придется демонстрировать хорошие стратегии и реагировать на события во время гонки лучше.
Шины, стратегии и погода в Канаде
В третий раз в сезоне на этапе Формулы-1 будет представлена самая мягкая конфигурация резины – C6 софт, C5 мидиум и C4 хард. В прошлом году в Канаде использовались немного более жесткие шины – C5, C4 и C3.
Поставщик резины Pirelli отмечает:
"Следует учитывать непредсказуемую и переменчивую погоду, которая, как известно, может нарушить ход гонок на этой трассе, а также колебания температуры, что является характерной чертой соревнований в Монреале", -
Несмотря на это согласно прогнозу погоды не следует ожидать дождя в Монреале ни в один из дней уик-энда, максимум нас ожидает пасмурная погода, что может помочь гонщикам лучше экономить резину.
Прогноз Чемпиона
Поскольку дождя в Канаде не прогнозируется, то и ожидать гонку с сенсационными победами и подиумами не стоит. Мы считаем, что победу одержит Оскар Пиастри в напряженной борьбе с Ландо Норрисом, а вот за подиум зацепится... Льюис Хэмилтон.
Для британца это один из самых успешных этапов в карьере, так почему бы не сотворить небольшую сенсацию, опередить оба Мерседеса, Макса Ферстаппена и напарника по команде Шарля Леклера.
Расписание Гран-при Канады
Пятница, 13 июня
20:30 – 21:30. Первая практика
00:00 – 01:00. Вторая практика
Суббота, 14 июня
19:30 – 20:30. Третья Практика
23:00 – 00:00. Квалификация
Воскресенье, 15 июня
21:00. Гонка
Где смотреть
Прямую трансляцию квалификации и непосредственно гонки Гран-при Канады в Украине покажет телеканал Setanta Sports Ukraine+ и ОТТ-платформа Setanta Sports.