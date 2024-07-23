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Экс-руководитель Феррари возглавил команду Ауди в Формуле-1

Олександр Булава — 23 июля, 16:44
Экс-руководитель Феррари возглавил команду Ауди в Формуле-1

Компания Audi объявила о подписании контракта с Маттиа Бинотто, который возглавит проект заводской команды в Формуле-1.

Об этом говорится в сообщении компании.

Бывший руководитель Феррари занял должности операционного и технического директора вместо Оливера Гоффмана и Андреаса Зайдля, покидающих проект.

"Рад, что нам удалось привлечь Маттиа Бинотто к нашему амбициозному проекту в Формуле-1. Благодаря своему большому 25-летнему опыту в Ф-1 он, без сомнения, сможет внести решающий вклад в Ауди", - рассказал генеральный директор команды Гернот Делльнер.

Напомним, Бинотто покинул Феррари в конце 2022 года после 25 лет работы. В период с 2019 по 2022 он занимал должность руководителя, которую впоследствии занял Фредерик Вассер.

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