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Уильямс подтвердил участие Бондарева в Формуле-4 следующего сезона

Олексій Погорелов — 25 ноября 2024, 14:37
Уильямс подтвердил участие Бондарева в Формуле-4 следующего сезона
Олександр Бондарев
Вільямс

Украинский гонщик академии Уильямс Александр Бондарев выступит в следующем году в итальянской Формуле-4.

Об этом сообщает сайт британского коллектива.

По информации источника, 15-летний украинский проведет первый полноценный сезон серии в составе команды Према.

"Я очень рад продолжить сотрудничество с Према в сезоне итальянской Формулы-4 2025 года.

Мне понравилось узнавать все о чемпионате и команде в течение моих первых 2 этапов, и я надеюсь, что в скором времени мы сможем добиться действительно хороших результатов", – сказал Александр.

Это объявление было сделано после многообещающих выступлений Бондарева на двух последних этапах чемпионата 2024 года.

Напомним, что украинец выиграл картинговую серию WSK Super Master Series и стал чемпионом Европы CIK-FIA в классе OKJ в 2023 году. В 2024 году Александр стал обладателем Кубка чемпионов WSK.

В сентябре 2023 года он подписал контракт с Уильямс, став первым украинским пилотом, присоединившимся к гоночной академии команды Формулы-1.

Олександр Бондарев Формула-4 Вільямс

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