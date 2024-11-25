Уильямс подтвердил участие Бондарева в Формуле-4 следующего сезона
Украинский гонщик академии Уильямс Александр Бондарев выступит в следующем году в итальянской Формуле-4.
Об этом сообщает сайт британского коллектива.
По информации источника, 15-летний украинский проведет первый полноценный сезон серии в составе команды Према.
"Я очень рад продолжить сотрудничество с Према в сезоне итальянской Формулы-4 2025 года.
Мне понравилось узнавать все о чемпионате и команде в течение моих первых 2 этапов, и я надеюсь, что в скором времени мы сможем добиться действительно хороших результатов", – сказал Александр.
Это объявление было сделано после многообещающих выступлений Бондарева на двух последних этапах чемпионата 2024 года.
Напомним, что украинец выиграл картинговую серию WSK Super Master Series и стал чемпионом Европы CIK-FIA в классе OKJ в 2023 году. В 2024 году Александр стал обладателем Кубка чемпионов WSK.
В сентябре 2023 года он подписал контракт с Уильямс, став первым украинским пилотом, присоединившимся к гоночной академии команды Формулы-1.