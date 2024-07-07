Путь в историю: как Магучих устанавливала мировые рекорды

22-летняя украинка Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд в женских прыжках в высоту. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже она с первой попытки взяла высоту в 2,10 метра, побив 37-летний рекорд Стефки Костадиновой.

Однако ранее она уже успела установить несколько рекордов Европы и мира. Поэтому мы решили рассказать, каким был путь днепрянки к величайшему историческому достижению.

2018 год

Ярослава начала устанавливать рекорды еще 6 лет назад, когда на чемпионате Европы среди юношей с третьей попытки взяла высоту 1,94 м. Это стало рекордом юношеских ЧЕ.

2019 год

Сначала она стала самой молодой победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Дохе, Катар, с результатом 1,96 м, а на этапе в Юджине, США, Магучих покорила 2,00 м и стала самой молодой спортсменкой в истории, которой это удалось.

В этом же году она установила новый мировой рекорд среди юниорок, взяв высоту в 2,04 метра.

2020 год

В этом году Ярослава дважды побила мировой рекорд среди юниоров за прыжками в высоту в помещении, сначала на соревнованиях "Мемориал Алексея Демьянюка" во Львове, а затем на Indoor Meeting — Karlsruhe в Карлсруэ (2,01 и 2,02 м соответственно). Второй результат стал также рекордом Украины.

2021 год

Турнир Banskobystricka latka в Словакии принес украинцы очередной мировой рекорд. Она покорила 2,06 м, что стало лучшим результатом в помещении среди юниоров и новым абсолютным рекордом Украины.

Позже на чемпионате Европы среди молодежи в Таллинне Ярослава установила рекорд турнира, покорив 2,00 м.

2022 год

На этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе Магучих взяла высоту в 2,05 м. Это был лучший результат сезона в мире, повторение рекорда Украины и самой Ярославы на открытом воздухе и повторение рекорда соревнований. На этом же турнире она попыталась побить мировой рекорд, но ни одна из попыток не была успешной.

Статистика выступлений Магучих

За этот 6-летний путь Ярослава уже многократно вошла в историю. Начиная с юниорских соревнований, и на взрослом уровне, многие ее достижения все это время остаются недостижимыми, и от того они становятся еще более невероятными.

Последние 5 лет она держит планку лучших результатов сезона на уровне минимум 2 метров. И, учитывая причину этой статьи, понижать ее украинка не планирует.

Магучих всего 22, поэтому эта статья будет точно дополняться новыми свершениями. Однако теперь это уже не будут погони за лучшими, ведь она и и есть лучшей.