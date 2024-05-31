Ингебригтсен одержал драматическую победу на этапе Бриллиантовой лиги в Осло

Олимпийский чемпион по бегу Якоб Ингебригтсен выиграл этап Бриллиантовой лиги в Осло.

Норвежец преодолел дистанцию 1500 метров в 3:29.74 и лишь на три сотых опередил кенийца Тимоти Черуйота (3:29.77). Победу Якоб одержал благодаря прыжку перед финишной линией.

Результаты

Отметим, что 23-летний Ингебригтсен является Олимпийским чемпионом Токио-2020 по бегу на 1500 метров, чемпионом мира 2022-2023 годов на дистанции 5000 метров и четырехкратным чемпионом Европы по бегу на 1500 и 5000 метров.

Накануне британский бегун Мэттью Гадсон-Смит установил новый европейский рекорд на 400-метровке.