Американец Фишер установил второй мировой рекорд в течение недели

Американский легкоатлет Грант Фишер установил мировой рекорд на дистанции 5000 метров в помещении.

Он показал результат 12:44,09, превзойдя предыдущий рекорд эфиопа Кенениса Бекеле – 12,49,60. Рекорд Бекеле держался 21 год, пишет CNN.

27-летний бегун сделал это во время соревнований David Hemery Valentine Invitational в Бостоне, штат Массачусетс, США.

Это произошло через шесть дней после того, как Фишер побил мировой рекорд на дистанции 3000 метров в помещении на Играх в Миллроузе в Нью-Йорке.

"Я не знал, как будут чувствовать себя мои ноги после прошлой недели. Честно говоря, они чувствовали себя очень плохо в течение нескольких дней после. Два дня назад я немного нервничал из-за этого. Вчера они пришли в норму, а сегодня чувствовали себя нормально... так что, я думаю, усталость прошла.

Осталось несколько кругов до финиша, я думал, что если я не "взорвусь", то не смогу это сделать, а потом эти круги показались 600-метровыми", – с улыбкой прокомментировал Грант свой рекорд.