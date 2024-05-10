Геращенко завоевала серебро Бриллиантовой лиги в Дохе

Украинская прыгунка в высоту Ирина Геращенко стала серебряным призером третьего этапа Бриллиантовой лиги-2024, который состоялся в катарской Дохе.

Украинка смогла покорить высоту 1,91 м, что гарантировало второе место в соревнованиях. Золото завоевала сербка Ангелина Топич, которая с первой попытки взяла 1,94 м. Бронзовую награду получила австралийка Элеанор Паттерсон, прыгнувшая на 1,91 м, однако Геращенко оказалась выше из-за меньшего количества попыток.

Topic Takes the Women's High Jump!



Angelina Topic clears 1.94 to take the win in the High Jump!@dldoha #DiamondLeague #DohaDL🇶🇦

📷 @chiaramontesan2 pic.twitter.com/9SYF4xeieU — Wanda Diamond League (@Diamond_League) May 10, 2024

Другая украинка Юлия Левченко остановилась на высоте 1,84 м, не преодолев отметку 1,88 м – восьмая итоговая позиция.

Отметим, что для Геращенко и Левченко этот старт стал первым в сезоне Бриллиантовой лиги-2024. Также эти соревнования пропустила лидер сборной Украины Ярослав Магучих.

Напомним, что в марте Ярослава Магучих завоевала серебро на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении в Глазго.

В прошлом году Левченко завершила сезон выступлением в финале Бриллиантовой лиги в Юджине, где заняла 5 место, Геращенко стала 7-й.