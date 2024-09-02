🥇 Украинец Цветов выиграл третье в карьере золото Паралимпийских игр

На Паралимпийских играх 2024, проходящих во французском Париже, был разыгран комплект медалей в беге на 100 метров среди представителей класса Т35.

Украинец Игорь Цветов уверенно выиграл золотую медаль, остановившись в четырех сотых секундах от мирового рекорда. Для 30-летнего спортсмена это третье паралимпийское золото после двух побед в Рио-2016, где выиграл забеги на 100 и 200 метров.

В целом же Цветов завоевал пятую в карьере награду самых престижных соревнований в мире паралимпийского спорта. Еще дважды он поднимался на вторую ступень пьедестала почета в Токио-2020.

Символично, что главными соперниками Цветова были россияне, выступающие в нейтральном статусе — Артем Калашян и Дмитрий Сафронов. Украинец оставил им только серебро и бронзу.

Еще один наш земляк, 19-летний Иван Тетюхин, для которого это дебютная в карьере Паралимпиада, финишировал шестым.

Бег на 100 метров, мужчины. Класс Т35

1. 🥇 Игорь Цветов (Украина) — 11,43

2. 🥈 Артем Калашян ("нейтральный") — 11,70

3. 🥉 Дмитрий Сафронов ("нейтральный") — 11,79

...

6. Иван Тетюхин (Украина) — 12,07

На прошлой Паралимпиаде 2021 года Игорь Цветов, добывший тогда серебро, запомнился тем, что отказался от общего фото с россиянами на пьедестале. В этот раз компанию на подиуме, к сожалению, ему снова составили "нейтральные" параатлеты.

Для сборной Украины это 33 медаль в Париже-2024. Теперь в нашей копилке 5 золотых, 12 серебряных и 16 бронзовых наград.

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