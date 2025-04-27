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Кениец Саве стал победителем Лондонского марафона

Руслан Травкін — 27 апреля 2025, 19:52
Кениец Саве стал победителем Лондонского марафона
/x.com/WorldAthletics

Кенийский легкоатлет Себастьян Саве стал победителем Лондонского марафона. Он преодолел дистанцию за 2:02.27.

Об этом сообщает BBC.

На 1 минуту и 10 секунд от него отстал представитель Уганды Джейкоб Киплимо. Третьим к финишу прибежал голландец Абди Нагейе (2:04.20).

"Я так счастлив. Это мое самое быстрое время на Лондонском марафоне", – сказал после гонки Саве.

Себастьян Саве является победителем марафона в Валенсии - 2024. Тогда он показал результат 2:02:05.

Напомним, среди женщин с мировым рекордом торжествовала Тигист Ассефа.

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