Кениец Саве стал победителем Лондонского марафона
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Кенийский легкоатлет Себастьян Саве стал победителем Лондонского марафона. Он преодолел дистанцию за 2:02.27.
Об этом сообщает BBC.
На 1 минуту и 10 секунд от него отстал представитель Уганды Джейкоб Киплимо. Третьим к финишу прибежал голландец Абди Нагейе (2:04.20).
"Я так счастлив. Это мое самое быстрое время на Лондонском марафоне", – сказал после гонки Саве.
Себастьян Саве является победителем марафона в Валенсии - 2024. Тогда он показал результат 2:02:05.
Напомним, среди женщин с мировым рекордом торжествовала Тигист Ассефа.