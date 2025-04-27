Кениец Саве стал победителем Лондонского марафона

Кенийский легкоатлет Себастьян Саве стал победителем Лондонского марафона. Он преодолел дистанцию за 2:02.27.

Об этом сообщает BBC.

На 1 минуту и 10 секунд от него отстал представитель Уганды Джейкоб Киплимо. Третьим к финишу прибежал голландец Абди Нагейе (2:04.20).

"Я так счастлив. Это мое самое быстрое время на Лондонском марафоне", – сказал после гонки Саве.

On another level 😤



🇰🇪‘s Sabastian Sawe wins the TCS London Marathon with a strong 2:02:27 in hot conditions 🥵



The Kenyan keeps a perfect scorecard after his debut victory in Valencia 👏#londonmarathon2025 pic.twitter.com/0sw3sgw3Zm — World Athletics (@WorldAthletics) April 27, 2025

Себастьян Саве является победителем марафона в Валенсии - 2024. Тогда он показал результат 2:02:05.

Напомним, среди женщин с мировым рекордом торжествовала Тигист Ассефа.