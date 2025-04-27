Эфиопка Ассефа с мировым рекордом победила на Лондонском марафоне

Серебряная медалиста Олимпийских игр в Париже эфиопка Тигист Ассефа с мировым рекордом в марафонском беге победила на Лондонском марафоне.

Об этом сообщает BBC.

Ассефа преодолела дистанцию с результатом 2:15.50,0, значительно превзойдя прежнее достижение, принадлежавшее Перес Джепчирчир (2:16.16,0).

Почти на три минуты (2:18.43,0) отстала Джойсилин Джепкосгей. Третьей к финишу прибежала Сифан Хассан из Нидерландов, пробежав марафон за 2:18.59,0.

"В прошлом году я выиграл здесь второе место, поэтому победа в этом году является особенной. Я очень, очень счастлива.

Я очень доволен тем, как прошла гонка"