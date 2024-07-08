Почему скачок Магучих не просто рекорд, а феноменальное достижение

О рекорде Ярославы Магучих. Хочется немного объяснить, насколько это не просто рекорд, а действительно феноменальное достижение.

Ярослава побила один из так называемых "вечных" рекордов в легкой атлетике. Большинство из них было установлено в середине-конце 80-х годов – это был расцвет запрещенной фармакологии. Многие спортсмены принимали коктейли из гормонов, стероидов и неизвестно чего.

И даже через 35-40 лет со всем технологическим прорывом в спорте, питанием, тренировками многие результаты остаются недостижимыми для современных атлетов.

К примеру, рекорды в женской 100-метровке и 200-метровке держатся с 1988 года. Их с разницей в два месяца установила американка Флоренс Гриффит-Джойнер. Через два года у нее начались проблемы с сердцем и в конце концов она скончалась в возрасте 38 лет. Ее мужчину поймали на использовании запрещенных препаратов, но по поводу спортсменки прямых доказательств так и не нашли.

Так же в 1988 году был установлен до сих пор не побитый рекорд в прыжках в длину. Уроженка Измаила Галина Чистякова прыгнула на 7,52 метра. Наша олимпийская чемпионка Инесса Кравец прыгала на 7,37, и это был только седьмой результат в истории. В последние 10 лет никто не прыгал дальше 7,31 м.

В беге на 400 метров до сих пор держится рекорд немки Мариты Кох, выступавшей за ГДР – 47,60 секунды (1985 год). Для сравнения – сейчас лучшие из лучших едва выбегают из 50 секунд.

Самый старый рекорд в легкой атлетике держится с июля 1983 года – Ярмила Кратохвилова из Чехии пробежала 800 метров в 1:53:28. Лучший результат в 2000-х годах на этой дистанции на 2 секунды медленнее. Для сравнения – на последнем ЧМ в марте победительница выиграла с результатом – 2.01,90.

Превращение подобного рекорда означает выход спортсмена на совсем другой уровень.

Так было с Арманом Дюплантисом – когда он побил "вечный" рекорд Бубки в прыжках с шестом, то дальше начал штамповать новые достижения одно за другим и уже перепрыгал Бубку на 10 см.

У Магучих до вчера лучшим результатом был 2,05 м. Прямо сейчас никто из ее прямых конкуренток не прыгает выше 2,01.

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Золотая олимпийская медаль – единственная награда, которой нет у Ярославы Магучих. Пока что. До Олимпиады остается 20 дней.