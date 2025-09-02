Верующая Олислагерс, рекордсменка Великобритании и дочь звезды НФЛ: чем известны соперницы Магучих и Левченко

Уже совсем скоро, 13 сентября, в столице Японии, Токио, стартует чемпионат мира по легкой атлетике.

Ожидания у украинских болельщиков есть. И главным образом они связаны с прыжками в высоту, поскольку там нашу страну будет представлять мировая рекордсменка Ярослава Магучих и Юлия Левченко, которая переживает ренессанс карьеры.

Могла бы быть и Ирина Геращенко – бронзовый призер ОИ–2024, но стала мамой. Есть ощущение, что это не менее приятно, чем получить медаль Олимпиады или принять участие в мировом первенстве.

Конкуренция за награды будет бешеная. Австралийки Никола Олислагерс и Элеанор Паттерсон никуда не исчезли. Морган Лейк переписывает рекорды своей страны, набирает ход немка Кристина Гонзель.

"Чемпион" решил проанализировать кто они – соперницы украинок.

Никола Олислагерс. Вера в Бога, которая изменила все

Австралия формировалась и развивалась на протяжении своей истории благодаря эмигрантам. Поэтому неудивительно, что среди известных австралийских фигур часто встречаются ирландские, голландские или балканские фамилии.

Никола Олислагерс – яркий пример. Ее мама имеет хорватские корни. Фамилия отца – Макдермотт – этого не выдает, но имя Никола говорит само за себя.

В детстве она сразу выделялась – была значительно выше сверстников в подготовительных классах. Родители решили отдать дочь на легкую атлетику.

В 7 лет она побеждала везде – от толкания ядра до бега на 2000 метров. Чтобы лучше координировать тело, Никола начала изучать прыжки в высоту. И это стало судьбоносным выбором.

"В 8 лет я познакомился с прыжками в высоту, и у меня сразу же возникла мечта когда–то стать олимпийским прыгуном в высоту, постоянно прыгая более 2 метров. Никто в моей стране раньше не достигал такого уровня, и в детстве это стало моей самой большой мечтой", – говорится на официальном сайте спортсменки.

Никола Олислагерс и Мэтт Хорнселлл nicolaolyslagers.com

Через два года произошло знакомство, которое изменило ее жизнь. Ее тренером стал Мэтт Хорнселл – он работает с ней до сих пор.

"Мэтт был моим личным тренером с 10 лет. Он превратил меня из девочки, которая прыгала на школьных карнавалах, в прыгунью в высоту мирового класса".

В ее детстве Австралия не имела звезд мирового уровня в прыжках в высоту. Но пример был нужен. И для Николы кумиром стала Бланка Влашич – не только из–за невероятных результатов, но и из–за хорватского происхождения. Хорватия присутствовала в жизни Олислагерс с самого детства.

"Девичья фамилия моей матери – Маринович, и оба ее родителя родились и выросли в Блато на острове Корчула. Они переехали в Сидней после Второй мировой войны, чтобы открыть для себя новые возможности. Моя бабушка помогала меня воспитывать, поэтому каждый день, живя в Австралии, мы ели хорватскую еду, общались с родственниками и знакомились с хорватской культурой", – признавалась Никола для CroatiaWeek.

В 2019 году молодая австралийка лично встретилась с Бланкой. Тогда Влашич имела в своем активе 2,08 м – второй результат в истории, уступая лишь Стефке Костадиновой.

Бланка Влашич и Никола Олислагерс nbnnews.com.au

На фоне Бланки даже Никола с ее 184 см могла почувствовать себя невысокой – ведь Влашич имеет 193 см роста.

Но настоящая перемена в жизни Николы произошла в 2017 году. Она уже думала оставить спорт, но посещение религиозного лагеря все перевернуло. Она говорит, что вера – это главное, а спорт лишь приятное дополнение.

Олислагерс – набожная евангельская христианка, которая принадлежит к церкви пятидесятников. В интервью в 2023 году она рассказывала:

"В 2017 году я решила иметь личные отношения с Богом. Когда я сделала это своим главным приоритетом, я обрела новую страсть к спорту, и моя душа обрела смысл. Мне больше не нужно было одобрение других. Любовь, которую дает Бог, уникальна".

Австралийка избегает слишком личных вопросов, но после каждого выступления подчеркивает – все ее успехи связаны с верой.

"Да, я довольна результатом, потому что для меня причина, почему я занимаюсь спортом. Она заключается в том, что Бог позвал меня обратно в спорт. Я провела столько лет своей жизни, находясь неудовлетворенной. Потому что каждый раз, когда я не брала определенную высоту, я чувствовала, что я плохой человек. Он подарил мне радость, как эта, даже в важной ситуации для меня, когда была третья попытка. Эта радость просто переполняет меня, потому что я знаю, что медаль никогда не добавит ценности, которую я имею, и никогда не заберет ее, потому что я получаю любовь от него", – призналась она после Олимпиады в Париже, где завоевала "серебро".

Для нее это была уже вторая олимпийская серебряная награда. В Токио–2020 она также стала второй – с результатом 2,02 м. Тогда победила Мария Ласицкене (2,04 м), Магучих была третьей (2,00 м), а Ирина Геращенко – четвертой (1,98 м).

Никола и муж nicolaolyslagers.com

Тогда она еще выступала под фамилией Макдермотт. Но вскоре после Олимпиады вышла замуж за своего парня Риса Олислагерса и взяла его фамилию.

Рис не профессиональный спортсмен, но он такой же пылкий христианин. Его называют решительным сторонником карьеры жены – он разделяет ее веру и активно участвует в служении и сообществе христианских атлетов.

Никола – человек глубоко верующий, и поэтому она никогда не опускается до обид или зависти. Наоборот, успехи соперниц ее радуют. Особенно – Ярославы Магучих.

"Когда несколько недель назад Ярослава побила мировой рекорд, я вернулась к тренировкам на следующий день с большим вдохновением продолжать, потому что знала, что она прокладывает путь, в том числе и для меня, к чему–то особенному. Сегодня, я думаю, что мы обе хотели установить свой лучший результат в карьере. После всех сезонов, проведенных вместе, стоять на подиуме Олимпиады вдвоем – это мечта для нас", – говорила Никола после Игр в Париже.

И опять же она признает – соревноваться с Ярославой ей приятно. Это не конкуренция вражды, а соревнование, которое вдохновляет.

Морган Лейк. От неудачного выступления в Донецке до рекорда Великобритании

28–летняя Морган Лейк тоже пришла в легкую атлетику еще ребенком и, как и Никола, блестяще проявила себя не только в прыжках в высоту.

В 2009 году она установила рекорд Великобритании по пятиборью среди девушек до 13 лет, набрав 3046 баллов. В 2011–м побила еще один рекорд – среди девушек до 15 лет (3755 баллов). На чемпионате Англии среди школ Морган не оставила шансов соперницам: выиграла пятиборье и прыжки в длину в 2010 году (до 15 лет), а в 2012–м добавила еще и титул в длину среди девушек до 17 лет.

Символично, что сфокусироваться именно на прыжках в высоту ее подтолкнул... Донецк! В 2013 году на ЧМ среди молодежи Лейк уверенно лидировала после первого дня семиборья, имея преимущество в 192 балла. Тогда она установила рекорд Великобритании до 17 лет – 1,90 м, что хватило бы для золота в индивидуальном турнире прыгуний в высоту. Предыдущий рекорд Дебби Марти (1,89 м) держался 29 лет. Но на второй день удача отвернулась – в длину она преодолела лишь 4,63 м, дважды сфолила, а в метании копья показала 30,81 м. В итоге британка опустилась на шестое место и снялась с соревнований перед финальным 800–метровым забегом.

После этого Морган решила сосредоточиться на высоте. И не прогадала. Уже в 2014 году в Орегоне она завоевала два золота – в прыжках в высоту и семиборье. Для победы хватило 1,93 м. Интересно, что тогда Ирина Геращенко с 1,85 м была лишь пятой, а юная Никола Олислагерс прыгнула 1,79 м и даже не попала в финальную восьмерку.

В 2016 году Лейк вошла в историю – стала первой британкой за 24 года, которая пробилась в финальную восьмерку Олимпийских игр. На родине же ее статус не вызывал сомнений: 10 чемпионских титулов подряд на открытом воздухе. А вот на международном уровне она долго имела ярлык "крепкого середняка".

Но все изменилось в этом сезоне. Особенно ярко Морган заиграла под его конец. Неделю назад на финале Бриллиантовой лиги она взлетела на 2,00 м. Это – не только личный рекорд, но и историческое достижение: Лейк стала первой британкой, которая преодолела двухметровый барьер.

"Это безумие. Я была настолько захвачена моментом, а потом, как только я это поняла, я была очень эмоциональна, потому что это то, чем я хотела заниматься всю свою жизнь. Я такая, такая счастливая", – цитирует ее BBC.

Однако Морган не собирается останавливаться.

"Думаю, я могла бы прыгнуть на 2,02 м с двухметровой высоты, поэтому мне просто нужно доверять своему тренеру и тому, что мы делаем, и сделать то же самое снова", – добавила она.

BRITISH RECORD



Morgan Lake creates history in Zurich by becoming the first ever British female athlete to clear 2.00m in the high jump 🇬🇧



She went over it on her first attempt in the Swiss city 🤯 pic.twitter.com/cQVNxO3Rbn — AW (@AthleticsWeekly) August 27, 2025

Два года назад в Будапеште Лейк была четвертой. Теперь же амбиции очевидны – бороться за медали.

Элеанор Паттерсон. Еще один талант Австралии

Австралийка имеет статус чемпионки мира. В 2022 году Паттерсон и Магучих обе преодолели 2,02 м, но Ярослава потратила на это одну попытку больше. Поэтому "золото" досталось Элеонор.

Впрочем, сама Паттерсон тогда подчеркивала – украинка имела сверхчеловеческие трудности из–за войны:

"Я очень уважаю Ярославу. Действительно не могу это выразить, потому что она – невероятный человек и спортсменка. И я не могу представить себя на ее месте из–за сложностей, которые она вынуждена преодолевать. Никто не должен переживать такие моменты – когда не можешь поехать домой, получить необходимую поддержку, знать, все ли в порядке с семьей дома. Я очень ее уважаю".

Но уже в следующем году в Будапеште состоялась своеобразная "месть". Магучих взяла 2,01 м и стала чемпионкой мира, тогда как Паттерсон и Олислагерс остановились на 1,99 м.

Кстати, в юности Элеанор также выступала в Донецке–2013 и там добыла золото ЧМ среди юниорок. Конкуренцию ей составляла украинка Юлия Левченко, но в тот день у нашей спортсменки не пошло.

Карьера Паттерсон тоже была непростой. Она выросла в маленьком городке Леонгат в Южном Гиппсленде с населением 5 тысяч. Тренировочной базы там не было, поэтому приходилось преодолевать по часу дороги, чтобы потренироваться. Летом же девушка совершенствовала форму просто на открытом воздухе.

И даже несмотря на такую железную дисциплину, в 2018 году ее исключили из состава Австралии на Игры Содружества. Это стало ударом – Паттерсон год не занималась прыжками.

"Я не ступала на беговую дорожку больше года, я не ходила в спортзал больше года, я фактически просто сидела на диване, работала и пыталась найти себя. Я разлюбила этот вид спорта. Мне понадобился год, чтобы по–настоящему решить, что я не закончила, что во мне еще есть что–то, чтобы достичь большего", – рассказывала Элеанор.

И она доказала, что силы в ней и вправду есть. Сегодня Паттерсон – одна из главных соперниц Магучих и Олислагерс, и каждая их дуэль превращается в отдельную историю.

Элеанор Паттерсон и Ирина Геращенко Instagram

Кристина Гонзель. Поздний расцвет таланта

Немка никогда не принадлежала к спортсменкам топового уровня. Даже в юношеские или молодежные годы она не имела особых достижений мирового масштаба.

В 2019 году на чемпионате Европы U–23 она с личным рекордом стала серебряным призером. Тогда сияла Юля Левченко – украинка без труда забрала первую строчку.

Но в прошлом, а особенно в этом сезоне, уроженка города Дорстен заметно прибавила. Сначала было четвертое место на ЧМ–2024 в помещении, затем – шестая позиция на Олимпиаде в Париже.

В 2025 году немка вышла на еще более высокий уровень. 9 августа она выиграла турнир Internationales Hochsprungmeeting Heilbronn.

Да, там не было большинства звезд мирового прыжка в высоту. Но именно на родной земле произошло покорение важной вехи – Кристина впервые в карьере преодолела высоту в 2 метра.

Кристина Гонзель Instagram

Незадолго до этого Гонзель подтвердила свои амбиции на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне, где стала третьей. Причем по дополнительным показателям опередила Ярославу Магучих – для украинки это было первое за три года соревнования Бриллиантовой лиги без медали.

А самое главное достижение Кристина продемонстрировала 20 августа на этапе Diamond League в Лозанне. Тогда она сенсационно стала победительницей. Точнее, первое место разделили сразу три спортсменки: она, австралийка Никола Олислагерс и полячка Мария Жодзик. И хотя результат был скромный – всего 1,94 м – обстоятельства все объясняют.

Погода была ужасной: проливной дождь мешал каждому прыжку. Юлия Левченко финишировала шестой, а Магучих вообще снялась. Но дождь забудется, а медаль останется. И хотя большую часть карьеры Гонзель оставалась в тени соперниц, ее июльско–августовские результаты доказывают – в Токио она будет настроена очень серьезно.

Другие конкурентки

Мария Жодзик стала победительницей в Лозанне во многом благодаря судьбе и погодным условиям. На юношеском уровне ее достижения были еще скромнее, чем у Гонзель. При всем уважении – это точно не главная претендентка на медали чемпионата мира.

20–летняя сербка Ангелина Топич в прошлом году громко заявила о себе, выиграв два этапа Бриллиантовой лиги. Но этот сезон для талантливой спортсменки складывается значительно тяжелее – больше лечения, чем стартов. Да, в Токио она будет, но вряд ли в оптимальной форме.

Совсем другая история – американка Вашти Каннингем. Она имела все предпосылки для большого спорта. Во–первых, сильную спортивную генетику. Во–вторых, финансовые возможности семьи. Ее отец – Рэндалл Каннингем, который выступал с 1985 по 2001 год за клубы НФЛ и дважды играл в Пробоуле (аналоге Матча звезд).

Вашти Каннингем (с мячом в руке) Instagram

Он мог позволить дочери лучшую экипировку и тренеров, и это быстро дало результат.

В 2016 году 19–летняя Вашти выиграла чемпионат мира в помещении – и это было ее первое появление на взрослом уровне! Через три года, в Дохе, она добавила в коллекцию еще и "бронзу" чемпионата мира, опередив Юлию Левченко лишь благодаря меньшему количеству попыток.

На Олимпиаде в Париже Каннингем стала пятой. В этом году ее форма тоже далека от идеальной, но уровень мастерства американки поражает стабильностью. 1 августа Вашти с результатом 1,95 м выиграла титул чемпионки США уже в седьмой раз за карьеру.