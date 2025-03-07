Один прыжок – и мы в финале: Магучих провела самую короткую квалификацию в карьере

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих, которая стала единственной украинкой, что смогла квалифицироваться в финал по прыжкам в высоту на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, провела самую короткую для себя квалификацию в карьере.

Об этом она сказала в комментарии Суспільне Спорт.

"Самая короткая квалификация в карьере? Да, один прыжок – и мы в финале. Но я очень долго ждала, потому что начальная высота была 1.75 м, а я обычно начинаю 1.90-1.92 м. А здесь мы решили начать с 1.89 м, чтобы не переохлаждаться и быть в форме.

Однако я все же думала, что будет второй прыжок на 1.92 м, но поскольку нас осталось девять, и там проходила квалификация в толкании ядра, нам сказали: "Вас девять – все, идите отдыхать и будете в финале прыгать", – сказала Магучих.

Как известно, Ярослава пропустила три стартовые планки в квалификации Евро-2025 в помещении. Украинская прыгунья начала соревнования на высоте 1.89 м, взяла ее с первой попытки – этого хватило для выхода в финал, который состоится в воскресенье, 9 марта, в 18:05 по киевскому времени.