Магучих – в тройке претенденток на звание лучшей легкоатлетки года в Европе

Украинская прыгунка в высоту Ярослава Магучих вошла в тройку претенденток на звание лучшей легкоатлетки 2024 года в Европе.

Об этом сообщает European Athletics.

Кроме украинки, в финальную тройку претенденток на награду попали две бегунки – нидерландка Фемке Бол и британка Кили Ходжкинсон.

What a shortlist! ✨



Who is your women’s European Athlete of the Year for 2024? 🏆



🇳🇱 Femke Bol

🇬🇧 Keely Hodgkinson

🇺🇦 Yaroslava Mahuchikh



Tune in live to the Golden Tracks award night in Skopje on 26 October on our YouTube channel! 📺 #GoldenTracks pic.twitter.com/y7UtYUycU6 — European Athletics (@EuroAthletics) October 9, 2024





У мужчин за награду сразятся шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис, норвежский бегун Якоб Ингебригтсен и греческий прыгун в длину Милитадис Тентоглу.

Церемония награждения победителей состоится 26 октября в Скопье (Северная Македония).

Напомним, Магучих в 2024 году стала олимпийской чемпионкой по прыжкам в высоту и установила новый мировой рекорд – 2,10 м. Предыдущее достижение Стефки Костадиновой (2,09 м) держалось с 1987 года.