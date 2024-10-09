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Магучих – в тройке претенденток на звание лучшей легкоатлетки года в Европе

Олег Дідух — 9 октября, 17:14
Магучих – в тройке претенденток на звание лучшей легкоатлетки года в Европе
Ярослава Магучіх
Getty Images

Украинская прыгунка в высоту Ярослава Магучих вошла в тройку претенденток на звание лучшей легкоатлетки 2024 года в Европе.

Об этом сообщает European Athletics.

Кроме украинки, в финальную тройку претенденток на награду попали две бегунки – нидерландка Фемке Бол и британка Кили Ходжкинсон.


У мужчин за награду сразятся шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис, норвежский бегун Якоб Ингебригтсен и греческий прыгун в длину Милитадис Тентоглу.

Церемония награждения победителей состоится 26 октября в Скопье (Северная Македония).

Напомним, Магучих в 2024 году стала олимпийской чемпионкой по прыжкам в высоту и установила новый мировой рекорд – 2,10 м. Предыдущее достижение Стефки Костадиновой (2,09 м) держалось с 1987 года.

Легка атлетика Ярослава Магучіх Арман Дюплантіс Якоб Інгебрігтсен

Ярослава Магучіх

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