Магучих – в тройке претенденток на звание лучшей легкоатлетки года в Европе
Ярослава Магучіх
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Украинская прыгунка в высоту Ярослава Магучих вошла в тройку претенденток на звание лучшей легкоатлетки 2024 года в Европе.
Об этом сообщает European Athletics.
Кроме украинки, в финальную тройку претенденток на награду попали две бегунки – нидерландка Фемке Бол и британка Кили Ходжкинсон.
У мужчин за награду сразятся шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис, норвежский бегун Якоб Ингебригтсен и греческий прыгун в длину Милитадис Тентоглу.
Церемония награждения победителей состоится 26 октября в Скопье (Северная Македония).
Напомним, Магучих в 2024 году стала олимпийской чемпионкой по прыжкам в высоту и установила новый мировой рекорд – 2,10 м. Предыдущее достижение Стефки Костадиновой (2,09 м) держалось с 1987 года.