Магучих выиграла дождливый этап Бриллиантовой лиги в Цюрихе

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выиграла этап Бриллиантовой Лиги в Цюрихе с результатом 1.96.

Из-за ужасных погодных условий и после двух неудачных попыток 1.93 украинка перенесла единственную попытку на 1.96 м и стала успешной. Дальше спортсменка заказала 2.01 м, но эту высоту не преодолела.

В конце концов Магучих стала единственной, кто справился с высотой 1.96. Геращенко завершила состязание на третьей позиции.

Общий зачет Бриллиантовой Лиги после 14 этапов

1. Ярослава Магучих 32 очка (Украина)

2. Никола Олислагерс 25 очков (Австралия)

3. Ирина Геращенко 25 очков (Украина)

4. Элеанор Патерсон (25 очков Австралия)

5. Ангелина Топич 22 очка (Сербия)

6. Лия Апостоловские 17 очков (Словения)

Отметим, что финал состоится на следующих выходных в Брюсселе.

Напомним, что в этом сезоне Ярослава выступала на этапах Бриллиантовой лиги в Стокгольме и Париже. Она выиграла оба соревнования.

Также Магучих несколько недель назад завоевала золото на Олимпийских играх-2024. Ирина Геращенко сумела завоевать бронзовую медаль.