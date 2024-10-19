Украинская легкоатлетка Анна Шевчук установила рекорд Украины по спортивной ходьбе.

В рамках чемпионата Украины, который проходил в Ивано-Франковске, местная спортсменка сумела преодолеть дистанцию 35 км за 2 часа 48 минут и 4 секунды, что стало всеукраинским рекордом среди женщин.

Отметим, что 28-летняя Шевчук является серебряным призером чемпионата Европы по ходьбе в команде.

Чемпионом Украины среди мужчин стал легкоатлеты из Волыни Иван Банзерук, продемонстрировавший результат 2:32,09 часа.

Накануне отчетно-выборной конференции Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ) избрала новым президентом федерации чемпионку Европы и мира, призер Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта и народную депутатку Украины 9-го созыва Ольгу Саладуху.