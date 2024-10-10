Народный депутат возглавила Федерацию легкой атлетики Украины

Отчетно-избирательная конференция Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ) избрала новым президентом федерации чемпионку Европы и мира, призер Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта и народного депутата Украины 9-го созыва Ольгу Саладуху.

Об этом сообщает официальный сайт ФЛАУ.

Сообщается, что всего 26 участников конференции отдали ей свои голоса в поддержку.

Ольга Саладуха с июня 2023 исполняла обязанности президента ФЛАУ и теперь будет возглавлять федерацию следующие четыре года.

Перед процедурой голосования Ольга Саладуха отчиталась о своей предыдущей работе. В частности, она очертила деятельность ФЛАУ за прошедшие полтора года по шести важнейшим направлениям: популяризация легкой атлетики, развитие детской легкой атлетики, реализация проектов и мероприятий, привлечение спонсоров и партнеров, усиление открытости и прозрачности, спортивная политика и дипломатия.

По всем этим направлениям Ольга Саладуха отметила значительный прогресс и успехи.

"Я искренне благодарю всех, кто все это время был рядом. С кем мы осуществляли эти изменения. Кто помогал, вдохновлял, поддерживал. Вместе мы сделали очень многое для легкой атлетики и украинского спорта. Верю что в будущем сделаем еще больше", – сказала глава ФЛАУ.

Она также выразила благодарность всему легкоатлетическому сообществу за поддержку его кандидатуры на пост президента федерации и призвала коллег к дальнейшей совместной результативной работе ради будущего украинского спорта.