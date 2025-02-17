Угандиец Киплимо почти на 1 минуту превзошел мировой рекорд в полумарафоне
Бронзовый призер Игр в Токио на дистанции 10000 м угандиец Джейкоб Киплимо стал первым человеком, который пробежал полумарафон меньше, чем за 57 минут.
На соревнованиях в Барселоне он преодолел дистанцию за 56 секунд и 42 секунды, что на 48 секунд лучше предыдущего рекордного показателя.
Предыдущий мировой рекорд был установлен в октябре прошлого года эфиопом Йомифом Кеджелча.
"Я очень взволнован тем, что сделал сегодня. Я хотел провести замечательный забег, но не надеялся побить мировой рекорд.
Я стартовал очень сильно в первые два километра, чтобы оторваться от своих соперников. Когда километры проходили, и я видел, что я иду с рекордной скоростью, я сказал себе, что должен поддерживать этот темп, чего бы мне это ни стоило", – цитирует рекордсмена BBC.
Соотечественник Киплимо Джеффри Камворор финишировал вторым (58:44), опередив кенийца Самуэля Майлу (59:40).
24-летний Джейкоб также выигрывал бронзу на чемпионате мира 2022 года в забеге на 10000 м. На Олимпиаде-2024 спортсмен потерпел фиаско, финишировав в этой дисциплине лишь с восьмым результатом.
Напомним, американец Грант Фишер установил два мировых рекорда в течение недели.