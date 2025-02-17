Угандиец Киплимо почти на 1 минуту превзошел мировой рекорд в полумарафоне

Бронзовый призер Игр в Токио на дистанции 10000 м угандиец Джейкоб Киплимо стал первым человеком, который пробежал полумарафон меньше, чем за 57 минут.

На соревнованиях в Барселоне он преодолел дистанцию за 56 секунд и 42 секунды, что на 48 секунд лучше предыдущего рекордного показателя.

Предыдущий мировой рекорд был установлен в октябре прошлого года эфиопом Йомифом Кеджелча.

"Я очень взволнован тем, что сделал сегодня. Я хотел провести замечательный забег, но не надеялся побить мировой рекорд. Я стартовал очень сильно в первые два километра, чтобы оторваться от своих соперников. Когда километры проходили, и я видел, что я иду с рекордной скоростью, я сказал себе, что должен поддерживать этот темп, чего бы мне это ни стоило", – цитирует рекордсмена BBC.

🚨🚨 𝑶𝑭𝑭𝑰𝑪𝑰𝑬𝑳 ! L’Ougandais Jacob Kiplimo (🇺🇬) détruit le 𝙧𝙚𝙘𝙤𝙧𝙙 𝙙𝙪 𝙢𝙤𝙣𝙙𝙚 du semi-marathon en 56 minutes et 42 secondes 🤯🤯 À l’instant à Barcelone. 𝟮:𝟰𝟭/𝗸𝗺 𝗱𝗲 𝗺𝗼𝘆𝗲𝗻𝗻𝗲 pendant 21 kilomètres !



𝑻𝒆𝒎𝒑𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒔𝒔𝒂𝒈𝒆 : 26min46 au premier… pic.twitter.com/vnT7OGm3Uv — RUN’IX (@RUN_IX) February 16, 2025

What just happened? 🤯



🇺🇬’s Jacob Kiplimo smashes the half marathon world record, flying to 56:42 at the Barcelona Half Marathon 🚀



📸Daniel Meumann for https://t.co/eAHK0L0xXB



*Subject to usual ratification procedures pic.twitter.com/rNfhQxjOJc — World Athletics (@WorldAthletics) February 16, 2025

Соотечественник Киплимо Джеффри Камворор финишировал вторым (58:44), опередив кенийца Самуэля Майлу (59:40).

24-летний Джейкоб также выигрывал бронзу на чемпионате мира 2022 года в забеге на 10000 м. На Олимпиаде-2024 спортсмен потерпел фиаско, финишировав в этой дисциплине лишь с восьмым результатом.

Напомним, американец Грант Фишер установил два мировых рекорда в течение недели.