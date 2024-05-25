Кенийка побила мировой рекорд по бегу на 10 километров

Кенийская легкоатлетка Беатрис Чебет установила новый мировой рекорд в беге на 10 километров. Знаковое событие произошло на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине, США.

Об этом сообщает официальный X (Twitter) World Athletics.

24-летняя кенийка пробежала 10 километров за 28 минут 54,14 секунды. Она стала первой женщиной в истории, которой удалось преодолеть такое расстояние за менее чем 29 минут.

До этого мировой рекорд принадлежал эфиопской бегунье Летесенбет Гидей. В 2021 году она показала реультат 29 минут 1,03 секунды.