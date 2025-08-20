ФЛАУ выступила с заявлением о дисквалификации Бех-Романчук

Федерация легкой атлетики Украины выступила с заявлением относительно длительной дисквалификации Марины Бех-Романчук.

Соответствующий текст появился на сайте ФЛАУ.

"Марина Бех-Романчук – одна из самых титулованных и сильнейших атлеток мира. Все мы знаем, сколько трудностей – как физических, так и психологических – ей приходилось преодолевать, чтобы достигать цели. Мы также знаем Марину как очень ответственную спортсменку, и тем сложнее поверить в то, что она сознательно могла нарушить правила. Ни одна из допинг-проб, взятых во время соревнований, и ни одна из многочисленных внесоревновательных проб, в частности в период с сентября по ноябрь 2024 года, не давала положительного результата.

Однако решение принято и это больно бьет по имиджу не только спортсменки, но и всей легкой атлетики Украины. При этом в своей деятельности ФЛАУ придерживается принципа честной игры и выступает за чистый спорт.

Мы и в дальнейшем будем прилагать максимум усилий для борьбы с применением запрещенных методов и препаратов и для повышения уровня образованности наших спортсменов, тренеров и специалистов по вопросу о порядке соблюдения всех антидопинговых правил и процедур, которые ими предусмотрены, а также полного понимания их прав и обязанностей", – рассказал государственный тренер по легкой атлетике Алексей Сердюченко.

Бех-Романчук – участница Олимпиад 2016, 2020 и 2024 годов. Прыгунья становилась чемпионкой Европы в 2021 и 2022 годах, а в 2019 и 2023 завоевывала серебро чемпионатов мира по легкой атлетике.

Напомним, срок действия дисквалификации – четыре года с 15 мая 2025-го.

Ранее легкоатлетка поблагодарила всех за поддержку после объявления решения Athletics Integrity Unit (AIU).