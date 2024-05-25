Фельфнер выиграл золото на турнире в Словакии

Украинский спортсмен Артур Фельфнер победил на международном турнире по метанию копья, который состоялся в Банской Быстрице (Словакия).

Украинец показал результат 81,12 метра. Ни одному из конкурентов не удалось пересечь рубеж в 80 метров.

Сейчас лучшим результатом сезона для 20-летнего украинца является результат 83,95, который он показал на турнире в Германии.

Победители и призеры

Артур Фельфнер (Украина) - 81,12 м Артур Петерсен (Дания) - 78,65 м Дьёрди Герцег (Венгрия) - 78,92 м

Личным рекордом украинца является 84,32 метра, который спортсмен установил на соревнованиях в словацком Шаморине в июне 2022 года. Этот результат также является молодежным и юниорским рекордами Украины.

Напомним, Фельфнер выиграл "взрослое золото" Кубка Европы по метаниям в Португалии. На этих соревнованиях другой украинец Михаил Кохан также победил среди взрослых молотобойцев.