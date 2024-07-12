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Галл побила мировой рекорд на дистанции 2000 метров

Станіслав Лисак — 12 июля, 21:58
Галл побила мировой рекорд на дистанции 2000 метров

Австралийская бегунья Джессика Халл побила мировой рекорд на дистанции 2000 метров в рамках этапа Бриллиантовой лиги в Монако.

Халл пробежала с результатом 5:19,70, что является самым лучшим результатом. Ранее рекорд принадлежал бурундийской легкоатлетке Франсин Нийонсаби, которая пробежала в сентябре 2021 года с результатом 5:21.56.

Отметим, что Джессика Халл установила рекорд Австралии на дистанции 1500 метров на этапе Бриллиантовой лиги в Париже — 3:50,83.

Діамантова ліга Джессіка Галл

Діамантова ліга

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