Галл побила мировой рекорд на дистанции 2000 метров

Австралийская бегунья Джессика Халл побила мировой рекорд на дистанции 2000 метров в рамках этапа Бриллиантовой лиги в Монако.

Халл пробежала с результатом 5:19,70, что является самым лучшим результатом. Ранее рекорд принадлежал бурундийской легкоатлетке Франсин Нийонсаби, которая пробежала в сентябре 2021 года с результатом 5:21.56.

Отметим, что Джессика Халл установила рекорд Австралии на дистанции 1500 метров на этапе Бриллиантовой лиги в Париже — 3:50,83.