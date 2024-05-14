Фельфнер выиграл золото международного турнира в Германии по метанию копья

Украинский спортсмен Артур Фельфнер победил на международном турнире по метанию копья "бронзового" уровня, состоявшегося в немецком Оффенбурге. Результат 83,95 метра стал его вторым лучше карьеры.

Об этом сообщает Суспильне Спорт.

Сейчас Фельфнер занимает 18 место мирового рейтинга. Если он попадет в топ-32, то будет защищать "сине-желтые" цвета на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Победители и призеры

Артур Фельфнер (Украина) - 83,95 м Макс Дэннинг (Германия) - 80,50 м. Морис Фойгт (Германия) - 78,92 м

Личным рекордом украинца 84,32 метра, который спортсмен установил на соревнованиях в словацком Шаморине в июне 2022 года. Этот результат также является молодежным и юниорским рекордом Украины.

Напомним, Фельфнер выиграл "взрослое золото" Кубка Европы по метаниям в Португалии. На этих соревнованиях другой украинец Михаил Кохан тоже победил среди взрослых молотобойцев.