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Сіртфуд-дієта: що це, меню, плюси і мінуси

Сьогодні 10:18 620 0
Сіртфуд-дієта: що це, меню, плюси і мінуси

Джерело - mixsport.pro.

Сіртфуд-дієта — одна з найпопулярніших систем харчування серед зарубіжних селебріті. Її дотримувалися Адель, Гвінет Пелтроу і навіть принц Гаррі. Розповідаємо, у чому полягає принцип сіртфуд-дієти і яких результатів можна досягти за її допомогою.

Сіртфуд-дієта: що це

Сіртфуд-дієта являє собою 3-тижневий план харчування, який включає продукти з високим вмістом білків-сіртуїнів і полягає у зниженні калорійності звичного раціону на 20%.

Сіртфуд-дієту розробили нутриціологи Ейдан Гоггінс і Глен Меттен. У своїй книзі "Sirtfood diet" вони пояснюють, що споживання певних продуктів активізує в організмі вироблення сіртуїнів — білків, які захищають клітини від запалення або загибелі. Така система харчування сприяє омолодженню і детоксикації організму, схудненню, профілактиці різних захворювань. Також Гоггінс і Меттен називають сіртфуд-дієту "стимулятором продуктивності" і рекомендують її професійним спортсменам.

З чого складається меню сіртфуд-дієти

Меню складається з продуктів, що здатні запустити вироблення сіртуїнів:

гречка;

лохина;

каперси;

рукола;

петрушка;

зелені яблука;

полуниця;

виноград;

гіркий шоколад;

грецькі горіхи;

червона цибуля;

селера;

часник;

фініки;

чорниця;

куркума;

оливкова олія;

креветки;

цитрусові (апельсин, лимон, грейпфрут і т.д.);

цикорій;

червоне вино у помірній кількості;

кава;

зелений чай.

Як правильно дотримуватися сіртфуд-дієти

Просто споживати перераховані продукти — це ще не все. Сіртфуд-дієта складається з двох фаз.

Перша — швидка фаза, за допомогою якої можна схуднути на 3—5 кг за тиждень. Перші 3 дні дозволено споживати не більше 1000 калорій на добу, а раціон складається з одного повноцінного обіду з акцентом на сіртфуди. Решта часу — лише коктейлі із зелених овочів. Наступні 4 дня калораж збільшується до 1500 ккал на добу. За день дозволяється два повноцінних прийоми їжі та два обов'язкові зелені коктейлі. Червоне вино і гіркий шоколад під час першої фази заборонені.

Друга фаза більш щадна і націлена на закріплення результату. Вона триває решту 14 днів. Дозволяється три повноцінних прийоми їжі з акцентом на сіртфуди. Також вона включає одну обов'язкову порцію зеленого соку. На цій фазі вже можна споживати гіркий шоколад і червоне вино. Обмежень за кількістю калорій немає.

Важливо зазначити, що під час цієї дієти не обов'язково їсти лише сіртфуди. Можна споживати рибу, нежирне м'ясо, крупи. Але все ж таки намагайтеся робити акцент саме на сіртфуди. І, звичайно, ніякого фаст-фуду, напівфабрикатів і солодощів.

Плюси і мінуси сіртфуд-дієти

Серед переваг сіртфуд-дієти можна виділити:

можливість швидко скинути вагу;

дозвіл споживати продукти, які заборонені в інших дієтах (шоколад, кава, вино).

Однак фахівці Національної служби охорони здоров'я Англії розкритикували сіртфуд-дієту. Серед її недоліків:

обмеження калорійності раціону;

незбалансоване меню;

наявність безлічі протипоказань: вагітність, алергія на зелені овочі, загострення хронічних хвороб і т.д.;

відсутність наукових доказів щодо ефективності цієї дієти.

Отже, якщо вам потрібно скинути вагу в дуже короткі терміни, можна спробувати дотримуватися сіртфуд-дієти. Але перед цим обов'язково проконсультуйтеся з лікарем або дієтологом. Якщо ж ви хочете весь час бути у хорошій формі й прекрасно себе почувати, то немає нічого кращого, аніж дотримуватися правильного і збалансованого харчування.

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