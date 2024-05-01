Джерело - Чемпіон.

Чемпіонка України з академічного веслування 2017, 2018 та 2019 років напередодні осоромилася своїми висловлюваннями з приводу повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Уродженка Дніпра, яка нині перебуває в рідному місті, спочатку поскаржилася на дніпрян та заявила, що вони "смердять", називала їх "жебраками", які їдять "сало і сосиски". Такі слова обурили мешканців, а згодом вона додала: "Вам, п******и, від Росії ще так прилетить".

Цікаво, що на початку повномасштабної війни дівчина була зовсім іншої думки. Розбираємося, хто ж така Алсу Алєйнікова та що трапилося.

З дитинства її привчали до розкішного життя. Як розповідає сама дівчина у своїх соціальних мережах, на навчання батько завжди її відвозив на дорогих машинах, обід вдома був за розкладом, а потім гуртки: танці, вокал, музична школа, вивчення англійської і тому подібне. Однак Алсу стверджує, що їй ніхто ніколи нічого не давав, а вона сама досягла висот у своєму житті.

Алєйнікова займалася академічним веслуванням, а у 2017, 2018 та 2019 роках ставала чемпіонкою України. Дівчина офіційно має звання майстра спорту з академічного веслування. Відповідне посвідчення видано 26 жовтня 2020 року. Також фотографії з медалями юна спортсменка публікувала у своєму Instagram. У 2021-му Алсу виступала на юнацькому чемпіонату світу в українській збірній.

З початку повномасштабного вторгнення вона позиціонувала себе як патріотка України. Алсу закликала світ підтримувати українську армію, цивільне населення та відкривала збори для допомоги війську.

Проте зараз на її сторінці останній пост, який хоча б якимсь чином стосується України був опублікований ще в березні 2022 року.

Дівчина навіть намагалася писати пости українською, але зараз у її сторіс та на сторінці в Instagram – російські пісні та мова.

Окрім спортивної кар’єри, вона намагалася демонструвати свої навички й в інших сферах. До прикладу, на YouTube можна знайти пісні у її виконанні, українською мовою. Також вона спробувала себе в модельному бізнесі.

До слова, мати Алєйнікової – теж спортсменка. Діна Міфтахутдінова вигравала срібло Олімпіади-1996 в академічному веслуванні. У 2020-му вона стала депутаткою Дніпропетровської обласної ради 8-го скликання від партії "Слуга народу".

"Чемпіон" спробував поспілкуватися з мамою Алсу, натомість та заявила, що її дочка хвора та більше не є членкинею збірної України з академічного веслування.

З цього приводу вдалося поговорити з президентом Федерації академічного веслування України Володимиром Власовим.

— Алсу з 2021 року не є членкинею збірної України, вона виступала ще до війни, а потім припинила свої виступи. У цій ситуації її більше пов’язують з мамою, яка у складі виконкому, вона є публічною особою, тому через це і розганяють цю подію. Але я одразу скажу, я Діну знаю дуже добре. Складно знайти людей, які мають більш проукраїнську позицію, ніж вона, навіть у тому ж Дніпрі. Те, що це відбулося — це якийсь паралельний світ або супротив чогось внутрішнього. Я вже поспілкувався з Діною, вона шокована, ви ж розумієте, що це трагедія. — Вона зазначила, що Алсу хвора. — Так, вона пояснила, що це відбулося у зв’язку з воєнними подіями, такий психологічний надлом. Діна каже, що це проблема для сім’ї в цьому питанні, що в Алсу з психікою якісь порушення. Ви ж бачите, вона про Lamborghini каже, якого не існує, про Міканос, в якому не була. Якийсь паралельний світ. Вона перебуває у Дніпрі та уявляє собі, що вона в Дубаї. — Як я розумію, з професійним спортом Алсу вже попрощалася? — Так. Ну вона займалася на дитячому рівні, ще до U-19. Після цього вона займалася може якийсь рік та й все. У цьому випадку потрібно вивчити ситуацію з психологією дівчини. Там немає такої зарядженості сєпарської чи щось такого, більше в голові. Я скажу так, що її мама з першого дня повномасштабного вторгнення нікуди не виїжджала, вона депутатка від партії "Слуга народу". У нас падав спорт, припинилася діяльність, я зателефонував їй, бо я ж очолював федерацію з 2014 до 2018 року, ми співпрацювали. Потім до 2022-го був інший президент. Я кажу їй: "Давай підіймати, бо, розумієш сама, рік-два і нашому спорту може прийти крапка". Є свої нюанси, бо наш спорт фінансується за показниками міжнародних змагань. Діна включилася і її обрали у воєнний час за її діяльність, активність, ефективність. Подивіться її історію, як вона себе поводить. Діна завжди в українському середовищі, популяризує спорт, підтримує поранених. Це відео Алсу зовсім незрозуміле, в дитини щось є, потрібно працювати з психологом.

У нещодавньому сторітелі, 26 квітня, Алєйнікова видала цілий "зашкварний" спіч про те, що дівчата, які навчаються в університеті та думають, що будуть розумними, привертатимуть увагу чоловіків та стануть самодостатніми, роблять це марно.

Аудиторія поцікавилася, звідки ж у неї кошти на люксові бренди та таке розкішне життя, про яке вона гучно розповідає. Алсу заявила: "Ви повинні мені заплатити близько 1000-1500 доларів за одне моє слово". Згодом вона додала: "Деякі кажуть, що я сплю з багатими чоловіками… Ні, я себе занадто люблю, щоб витрачати свій дорогоцінний час, який я продам за мільйон, адже я хочу собі купувати щось дороге, щось навіть більше, ніж Rolex".

Ці висловлювання чемпіонки України з академічного веслування викликають лише огиду, адже така особистість повинна розповідати, як краще розвиватися у своєму житті та досягати висот у будь-якій сфері, а не засуджувати та принижувати інших.

"Вона була перспективною веслувальницею, мала звання майстра спорту та представляла збірну на юнацькому чемпіонаті світу, але одного дня стала зрадницею та к**апкою". Саме такі коментарі залишали під світлинами Алсу в соцмережах, а згодом (можливо, через скарги) її сторінку в Instagram "знесли", чи то вона сама видалила.