Головне
Помилка Нещерета компенсувала гол Ярмоленка: Динамо не змогло перемогти ЛНЗ у 23 турі УПЛ
Вчора 17:29 7825
Нокаутував росіянина і станцював гопака: українець ефектно завершив сутичку у фіналі Кубку світу з бойового самбо
Сьогодні 00:22 114
Сумнівна несподіванка та вирок традиційним фаворитам: чому переможці пар 1/4 фіналу ЛЧ відомі вже зараз
Вчора 21:40 288
Кривбас та Ворскла не виявили сильнішого у 23 турі УПЛ
Вчора 20:26 209
Підручний індивідуально готуватиметься до Олімпіади-2026
Вчора 19:59 233
Музичук зіграла внічию з китаянкою на Турнірі претенденток-2024
Вчора 18:00 380
АПЛ знов покарала Евертон за порушення правил фінансового фейр-плея
Вчора 16:27 6279
Карпати за крок від УПЛ, Інгулець зазнав поразки: огляд туру Першої ліги
Вчора 16:20 826
Полісся втримало перемогу над Минаєм у яскравому матчі з 5 голами
Вчора 15:55 3006
Миколенко потрапив до символічної збірної 32 туру АПЛ за версією WhoScored
Вчора 15:00 369
Прямі трансляції

Нокаутував росіянина і станцював гопака: українець ефектно завершив сутичку у фіналі Кубку світу з бойового самбо

Сьогодні 00:22 114 0
Нокаутував росіянина і станцював гопака: українець ефектно завершив сутичку у фіналі Кубку світу з бойового самбо
#Андрій Кучеренко

Джерело - Чемпіон.

Українець Андрій Кучеренко ефектно завершив сутичку з росіянином Ібрагімом Кортоєвим у фіналі Кубку світу з бойового самбо в Єревані, що відбувся 3 — 7 квітня.

Своє золото херсонець, що виступав у ваговій категорії до 71 кг, здобув "вимкнувши світло" в очах суперника, а потім виконавши національний український танець гопак. Цей емоційний момент швидко став популярним у соцмережах.

Відео

@dobrodiy_ #рек#україна#спорт#самбо#нокаут#2024#кубок#чемпино ♬ Obnimi (Remix) - Okean Elzi & Callmearco

Крім Кучеренка, нагороди на змаганнях у Вірменії, як ми повідомляли раніше, здобув ще 21 український спортсмен і спортсменка.

Представники України вибороли 7 золотих медалей:

  • Андрій Кучеренко (бойовий розділ, 71 кг); Владислав Руднєв (бойовий розділ, 79 кг); Петро Давиденко (бойовий розділ, 88 кг); Анастасія Шевченко (спортивний розділ, 65 кг); Анастасія Комович (спортивний розділ, +80 кг); Юліан Лисенко (бойовий розділ, 65 кг); Валерія Захаревич (бойовий розділ, 80 кг).
Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Світоліна опустилася на 18 позицію, але зберегла звання першої ракетки України Рейтинг WTA: Світоліна опустилася на 18 позицію, але зберегла звання першої ракетки України 393767 12
Полісся втримало перемогу над Минаєм у яскравому матчі з 5 голами Полісся втримало перемогу над Минаєм у яскравому матчі з 5 голами 3006
Помилка Нещерета компенсувала гол Ярмоленка: Динамо не змогло перемогти ЛНЗ у 23 турі УПЛ Помилка Нещерета компенсувала гол Ярмоленка: Динамо не змогло перемогти ЛНЗ у 23 турі УПЛ 7825
Рейтинг ATP: Сачко найкращий серед українців, продовжується підйом Урсу Рейтинг ATP: Сачко найкращий серед українців, продовжується підйом Урсу 96975
АПЛ знов покарала Евертон за порушення правил фінансового фейр-плея АПЛ знов покарала Евертон за порушення правил фінансового фейр-плея 6279
Мілевський хоче працювати у Динамо Мілевський хоче працювати у Динамо 6281
Рекомендуємо
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 57593 1
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 13809
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 65010 1
Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 23420
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 11742
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 36573