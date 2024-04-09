Нокаутував росіянина і станцював гопака: українець ефектно завершив сутичку у фіналі Кубку світу з бойового самбо

Джерело - Чемпіон.

Українець Андрій Кучеренко ефектно завершив сутичку з росіянином Ібрагімом Кортоєвим у фіналі Кубку світу з бойового самбо в Єревані, що відбувся 3 — 7 квітня.

Своє золото херсонець, що виступав у ваговій категорії до 71 кг, здобув "вимкнувши світло" в очах суперника, а потім виконавши національний український танець гопак. Цей емоційний момент швидко став популярним у соцмережах.

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Крім Кучеренка, нагороди на змаганнях у Вірменії, як ми повідомляли раніше, здобув ще 21 український спортсмен і спортсменка.

Представники України вибороли 7 золотих медалей: