Володимир Кличко: Це в президента проблеми з мером столиці - не навпаки!

Володимир Кличко вважає, що Володимир Зеленський винен у відсутності комунікації з його братом Віталієм, який обіймає посаду мера Києва. Також він назвав звільнення Валерія Залужного "ганьбою".

Такі думки колишній чемпіон світу з боксу висловив в інтерв’ю німецькому виданню Focus.

- Навіть під час війни в політичному керівництві України є розбіжності. Наприклад, між вашим братом Віталієм, мером Києва, та президентом Зеленським.

- Хвилиночку! Це в президента проблеми з мером столиці - не навпаки! Дозвольте поставити зустрічне запитання: під час війни президент країни має бодай одного разу зустрітися з мером столиці, правильно? Цього досі не відбулося. Я не можу зрозуміти цього.

Звісно, мої родинні зв’язки не роблять мене безпристрасним. І я не політик, тож, можливо, не розумію ситуацію. Але президент зустрічається з неймовірною кількістю людей. І він ухвалює рішення, які стосуються ядра країни - столиці.

Навіть коли лінія фронту проходила по Києву, коли мер тримав місто, не було жодної зустрічі. Тому, будь ласка, не звинувачуйте в конфлікті мера.

- Нещодавно президент Зеленський звільнив головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, з яким у нього також були розбіжності. Тепер генерал Залужний має стати послом у Великій Британії. Це рішення було ухвалено, щоб він більше не мав такого впливу в Україні?

- Я можу сказати тільки одне: це ганьба. Прикро, що Залужного звільнили. Ганебно, що таку людину призначили послом.

- Посол у важливій країні-партнері - це не так вже й неважлива робота.

- З тими знаннями та вміннями, якими володіє Залужний, він дуже важливий в Україні на локальному рівні. Я не розумію, чому його відправляють у Велику Британію. Ще раз повторюся: під час війни немає місця внутрішньополітичним іграм.