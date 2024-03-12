Українські "вільники" з 10 медалями стали другими у командному заліку на міжнародному турнірі

Джерело - АСБУ.
Успішним для українських борців став міжнародний турнір "Дан Колов - Нікола Петров", який завершився у болгарській Софії.
10 нагород здобули "вільники" та одне золото - Олексій Масик (60 кг) у греко-римському стилі.
Про це повідомляє в Instagram Асоціація спортивної боротьби України.
Результати у вільному стилі
- Золото: Андрій Яценко (57 кг) та Іван Кусяк (70 кг).
- Срібло: Роман Гуцуляк (57 кг), Ярослав Гурський (61 кг), Мухаммед Алієв (86 кг) і Юрій Ідзінський (125 кг).
- Бронза: Тарас Маркович (65 кг), Вадим Цуркан (74 кг), Валентин Бабій (86 кг) та Владислав Прус (86 кг).
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