Українські "вільники" з 10 медалями стали другими у командному заліку на міжнародному турнірі

Греко-римським стилем також вибороли золото

Джерело - АСБУ.

Успішним для українських борців став міжнародний турнір "Дан Колов - Нікола Петров", який завершився у болгарській Софії.

10 нагород здобули "вільники" та одне золото - Олексій Масик (60 кг) у греко-римському стилі.

Про це повідомляє в Instagram Асоціація спортивної боротьби України.

Результати у вільному стилі

Золото: Андрій Яценко (57 кг) та Іван Кусяк (70 кг).

Срібло: Роман Гуцуляк (57 кг), Ярослав Гурський (61 кг), Мухаммед Алієв (86 кг) і Юрій Ідзінський (125 кг).

Бронза: Тарас Маркович (65 кг), Вадим Цуркан (74 кг), Валентин Бабій (86 кг) та Владислав Прус (86 кг).

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ukrainian Wrestling Association (@ukr_wrestling_association)

Українська збірна посіла друге загальнокомандне місце з вільної боротьби.

Нагадаємо, українець Жан Беленюк завоював бронзову медаль чемпіонату Європи.

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