Плотницький заявив про відсутність контакту з Федерацією волейболу України

Український волейболіст Олег Плотницький розповів, що йому відомо про можливу зміну головного тренера національної команди.

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Щодо зборів, то є інформація, що хочуть зробити великий відбір гравців, які зможуть потрапити до збірної України. Навіть планують провести два етапи зборів для того, щоб хтось завершив їх раніше, а хтось пізніше. Поки вирішують, де це все буде відбуватись. Таким чином, хочуть подивитись на всіх гравців. Мені здається, що це дуже правильно. Якщо є можливість і час для цього, то чому б не подивитись на нових гравців для збірної…