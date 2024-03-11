Плотницький заявив про відсутність контакту з Федерацією волейболу України

Джерело - Гал-інфо.
Український волейболіст Олег Плотницький розповів, що йому відомо про можливу зміну головного тренера національної команди.
– Чи готові поділитися інформацією щодо зміни наставника збірної України, адже президент ФВУ Михайло Мельник у своєму інтерв’ю натякнув на заміну головного тренера? Чи знаєш ти, коли взагалі збирається синьо-жовта волейбольна збірна?
– Керівництво федерації зі мною не спілкується, тому не маю жодної інформації від людей, які щось вирішують в українському волейболі. Звичайно, розмовляємо з хлопцями зі збірної й обговорюємо цю ситуацію. Наскільки мені відомо, залишилась лише одна кандидатура щодо тренера збірної. Це не українець. Я знаю, де він працює (сміється). Якщо не помиляюся, він знайомий з українськими волейболістами. Будемо чекати на офіційне представлення.
Щодо зборів, то є інформація, що хочуть зробити великий відбір гравців, які зможуть потрапити до збірної України. Навіть планують провести два етапи зборів для того, щоб хтось завершив їх раніше, а хтось пізніше. Поки вирішують, де це все буде відбуватись. Таким чином, хочуть подивитись на всіх гравців. Мені здається, що це дуже правильно. Якщо є можливість і час для цього, то чому б не подивитись на нових гравців для збірної…
Нині головним тренером збірної України з волейболу є Угіс Крастіньш. 53-річний латвійський спеціаліст очолює національну команду вже більше 6 років.
Нагадаємо, минулого місяця Олег Плотницький підписав новий контракт з Перуджею.