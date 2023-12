Сьогодні, 16 грудня, український кіберспортивний клуб NAVI поступився Vitality у матчі плей-оф BLAST Premier World Final 2023.

Зустріч завершилася з рахунком 0:2 по картах - Anubis (5:13), Inferno (9:13).

Inferno goes to Vitality too (9:13). It's the end of our #BLASTPremier World Final 2023 road. #CS2 #navination pic.twitter.com/jqaQFyJhaz