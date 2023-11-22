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Іверсен: Сподіваємося, настане мир, і росіяни зможуть повернутися в лижні гонки

Норвезький лижник хоче повернення росіян на міжнародні турніри
Сьогодні 11:40 259 0
Іверсен: Сподіваємося, настане мир, і росіяни зможуть повернутися в лижні гонки
#Еміль Іверсен

Джерело - Sport Bladet.

Срібний олімпійський призер з лижних гонок Еміль Іверсен хотів би повернення російських спортсменів на міжнародні змагання.

Про це він розповів порталу Sport Bladet

"Мотивувати себе без міжнародних стартів складно. Думаю, для росіян це матиме дуже негативний вплив. Існує необхідність терміново покласти край війні. Звісно, не тільки через лижні гонки, для спорту це дуже негативно.

  Відсторонення російських лижників продовжили на наступний зимовий сезон

І для російського лижного спорту це також дуже негативно. В останні роки вони були практично єдиними нашими конкурентами, тому очевидно, що це впливає на наш вид спорту. Ми маємо сподіватися, що настане мир, і росіяни зможуть повернутися", - сказав Іверсен.

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