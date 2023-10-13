Головне
Чому всім українцям варто вболівати за Тайсона Ф'юрі в його наступному бою
Вчора 08:00 3499
Бразилія зіграла внічию з Венесуелою, Аргентина переграла Парагвай: результати кваліфікації ЧС-2026
Сьогодні 09:18 461
Хорватія поступилась Туреччині, Латвія у меншості переграла Вірменію Петракова: результати матчів кваліфікації Євро-2024
Вчора 23:44 1537
Збірна України програла Німеччині у відборі на Євро-2024
Вчора 23:07 767
Молодіжна збірна України розгромила Люксембург у кваліфікації Євро-2025
Вчора 22:28 1056
Підтримаймо збірну України у Празі!
Вчора 19:24 1170
МОК призупинив діяльність Олімпійського комітету росії
Вчора 17:39 577
Циганков зацікавив Баварію
Вчора 17:25 813
Зоря переграла ФСК Маріуполь на шляху до чвертьфіналу Кубка України
Вчора 14:57 479
Ультрас Селтіка: Чому життя українців вважається більш священним, ніж життя палестинців?
Вчора 14:08 851
Прямі трансляції

150 тонн гумдопомоги в Україну з Хорватії — ініціатива Dobro Dobrim за підтримки Favbet Foundation

Сьогодні 13:40 164 0
150 тонн гумдопомоги в Україну з Хорватії — ініціатива Dobro Dobrim за підтримки Favbet Foundation

Джерело - Favbet Foundation.

Війна змусила мільйони людей з різних регіонів України залишити свої домівки. Багато українців були змушені евакуюватись з мінімумом речей, а тому зараз потребують підтримки для налагодження побуту та повернення до нормального життя.

Цієї осені тисячі вимушених переселенців в Україні отримають вантажівки з гумдопомогою. Ініціатива була реалізована завдяки спільним зусиллям команд об'єднання Dobro Dobrim та благодійного фонду Favbet Foundation. Так було передано 150 тонн гуманітарної допомоги з Хорватії в Україну.

Гумвантаж  містить продукти харчування, засоби особистої гігієни, одяг для дорослих та дітей, а також інші предмети першої необхідності. Крім цього в одній з фур розмістили 13 000 кг дезінфікуючих засобів для обробки операційних та хірургічних інструментів. Їх буде передано кільком медзакладам на території України. 

У співпраці Favbet Foundation та об'єднання Dobro Dobrim вже доставили понад 80% гумдопомоги, частина — надійде згодом.

"Попри всі негаразди, українці не забувають про важливість єднання та підтримки. Favbet Foundation регулярно отримує запити про допомогу та з радістю сприяє ініціативам. Дякуємо об'єднанню Dobro Dobrim з Хорватії, що навіть після майже двох років повномасштабної війни вони так само самовіддано працюють задля України та українців", — кажуть у Favbet Foundation.

Загалом це вже друга велика відправка гумдопомоги з Хорватії за останні місяці. Після теракту на Каховській ГЕС хорватські волонтерські об’єднання Crvena Kalyna, Dobro Dobrim за підтримки Favbet Foundation доправили більше як 11 тонн гумдопомоги біженцям з Херсона.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів Кубок України-2023/24: календар і результати матчів 22795
Підтримаймо збірну України у Празі! Підтримаймо збірну України у Празі! 1170
Молодіжна збірна України розгромила Люксембург у кваліфікації Євро-2025 Молодіжна збірна України розгромила Люксембург у кваліфікації Євро-2025 1056
Український шахіст загинув на війні з росією Український шахіст загинув на війні з росією 1359 1
Хорватія поступилась Туреччині, Латвія у меншості переграла Вірменію Петракова: результати матчів кваліфікації Євро-2024 Хорватія поступилась Туреччині, Латвія у меншості переграла Вірменію Петракова: результати матчів кваліфікації Євро-2024 1537
Фанат підколов Мудрика у таборі збірної України, Михайло відразу відповів - ВІДЕО Фанат підколов Мудрика у таборі збірної України, Михайло відразу відповів - ВІДЕО 2457
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 81149
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 55160
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 62338
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 40922 1
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 38487 4
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 80888