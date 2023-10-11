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В Україну прибула перша партія дронів «Операції «Єдність», на які донатив FAVBET

Сьогодні 14:24 209 0
В Україну прибула перша партія дронів «Операції «Єдність», на які донатив FAVBET

Джерело - Чемпіон.

Цього серпня FAVBET став найбільшим корпоративним донором "Операції "Єдність", передавши проєкту 10 000 000 гривень. Сьогодні в Україну прибула перша партія з 5000 FPV-дронів, які незабаром стануть на службу у кількох підрозділах Сил оборони України.

"FPV-дрони кардинально змінили хід бойових дій. Сьогодні нашим збройним силам важливо мати перевагу над ворогом в кількості дронів, їх якості й майстерності операторів. Ми раді бути найбільшим приватним донором проєкту “Операція Єдність” і віримо, що це допоможе ЗСУ ефективно знищувати техніку противника", — наголосив засновник FAVBET та президент фонду Favbet Foundation Андрій Матюха.

"Операція "Єдність" — спільний проєкт фандрайзингової платформи UNITED24, фонду "Повернись живим" та Monobank із закупівлі дронів- камікадзе для українського війська. Всього за три дні організаторам вдалось зібрати 235 000 000 гривень завдяки участі мільйонів людей зі всього світу та залученню відповідального бізнесу.

"Найближчим часом отримані дрони доповнять боєприпасами українського виробництва та передадуть Силам оборони. Усього FPV-дронів буде 10 000", — повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

FAVBET продовжує системно підтримувати проєкти, які допомагають  українцям наближувати перемогу. Окрім участі в "Операції "Єдність", влітку компанія виділила 57 450 000 гривень на закупівлю 53 нових позашляховиків для ударних рот "Армії дронів", які вже працюють на фронті. 

Загалом з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ отримали за сприяння FAVBET та фонду Favbet Foundation понад 230 транспортних засобів та понад 120 дронів різного типу, в тому числі й ударного.

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