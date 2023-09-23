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Жіноча збірна України переграла Чехію у кваліфікації на Олімпіаду-2024

Це перша перемога української збірної на цьому турнірі
Сьогодні 09:51 256 0
Жіноча збірна України переграла Чехію у кваліфікації на Олімпіаду-2024

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України переграла Чехію в 6-у турі кваліфікації на Олімпійські ігри-2024 з волейболу.

Матч завершився з рахунком 3:1. Це перша перемога української збірної на цьому турнірі.

Кваліфікація Олімпіади-2024
6-й тур, 23 вересня

Чехія - Україна 1:3 (25:12, 23:25, 18:25, 15:25)

Україна програла до цього усі 5 матчів у кваліфікації і втратили шанси кваліфікуватися на Олімпійські ігри.

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