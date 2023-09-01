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13 країн засудили повернення росіян до міжнародної кіберспортивної спільноти

Сьогодні 20:53 221 0
13 країн засудили повернення росіян до міжнародної кіберспортивної спільноти

Джерело - Чемпіон.

Федерації кіберспорту України та ще 13 країн-членів IESF оприлюднили спільну заяву, де виступили проти рішення IESF повернути росіянам можливість виступати на турнірах зі своїми прапором та гімном.

Спільна заява Федерацій

"Кіберспортивні федерації засуджують ганебне та неповажне рішення про повернення Росії до міжнародної кіберспортивної спільноти

30 серпня 2023 р. - Кіберспортивні федерації з багатьох країн світу рішуче засуджують рішення Міжнародної федерації кіберспорту (IESF), прийняте на її нещодавніх чергових загальних зборах (OGM), про зняття всіх санкцій та обмежень проти Федерації кіберспорту росії. Це суперечливе рішення ігнорує триваюче російське вторгнення в Україну, активним учасником якого є російська держава та її Федерація кіберспорту.

Під час OGM президент Швеції заявив: "Вторгнення російської держави в Україну відбувається на батьківщині кіберспортсменів, і це не змінилося. Натомість нещодавно ми дізналися, що російська федерація кіберспорту бере активну участь у вторгненні, відкриваючи кіберспортивні філії на окупованих територіях України, змушуючи українську федерацію кіберспорту піти з власної території".

Рішення, прийняте 32 голосами "за", 13 "проти" і 25 "утрималися", означає, що російські кіберспортсмени тепер можуть відкрито представляти свою країну, з гордістю демонструвати свій прапор і навіть виконувати свій національний гімн на турнірі Чемпіонату світу та інших заходах, санкціонованих IESF. Це рішення є не лише безвідповідальним, але й глибоко неповажним до України та міжнародної спільноти, яка цінує справедливість та етичну поведінку.

У цьому спільному прес-релізі ми оголошуємо про наш колективний намір вивчити можливості для скасування цього огидного рішення. Як мінімум, ми вимагаємо, щоб IESF дотримувався рекомендацій, викладених Виконавчою радою Міжнародного олімпійського комітету.

Ми колективно прагнемо розвивати міжнародний кіберспорт відповідно до спільних цінностей поваги, справедливості та глобальної єдності. Це рішення, яке суперечить цим основним принципам, змушує нас переоцінити нашу взаємодію та участь в IESF. Ми не будемо стояти осторонь, коли рішення, яке підтримує поділ і неповагу, заплямовує кіберспортивну спільноту. Ми завжди голосуватимемо за мир, а не за нетворкінг чи владу.

Зі свого боку, ми вживатимемо серйозних і цілеспрямованих заходів, щоб виправити цю ситуацію і захистити цінності, якими ми дорожимо. Ми закликаємо всі федерації-члени та ентузіастів кіберспорту висловити свою незгоду з цим ганебним рішенням і бути солідарними з Україною.

Ми залишаємось єдиними

  • Armenian Esports Federation
  • Belgian Esports Federation
  • Canada Esports Federation
  • Dutch Esports Federation
  • Esports Wales
  • Finnish Esports Federation
  • French federation of Video games
  • Icelandic Esports Association
  • Lithuanian Electronic Sports Association
  • Luxemburg Esports Federation
  • Malta Esports Association
  • Norwegian Esports Federation
  • Swedish Esports Federation
  • Ukrainian Esports Federation"

Скріншот заяви

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