Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад змагань та виступу українців 25 серпня

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 25 серпня, у Будапешті відбудеться 7-ий день 19-го чемпіонату світу з легкої атлетики 2023 року.
На ЧС-2023 200 атлетів з понад 200 країн розігрують 49 комплектів медалей.
Україну представляють 29 атлетів у 12 дисциплінах - 11 чоловіків у 8 видах і 18 жінок у 10 видах.
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
У 7-й день ЧС-2023 буде розіграно чотири комплекти медалей. У цей день будуть виступати шість українців. Лише Марина Бех-Романчук буде виступати у фіналі - українка змагатиметься за медалі у потрійному стрибку. У кваліфікації змагань зі стрибків у висоту буде виступати аж чотири українки: Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Ірина Геращенко, Юлія Чумаченко. У чоловічих змаганнях з метання списа за вихід до фіналу буде боротися українець Артур Фельфнер.
Розклад змагань на 25 серпня:
Ранкова сесія
- 11:05. Десятиборство, чоловіки. Біг 100 м
- 11:10. Метання списа, чоловіки. Кваліфікація, група A
- 11:20. Стрибку у висоту, жінки. Кваліфікація: Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Ірина Геращенко, Юлія Чумаченко
- 11:55. Десятиборство, чоловіки. Стрибки у висоту
- 12:45. Метання списа, чоловіки. Кваліфікація, група B: Артур Фельфнер
- 13:20. Десятиборство, чоловіки. Штовхання ядра
Вечірня сесія
- 19:30. Десятиборство, чоловіки. Стрибки у висоту
- 20:30. Біг 4х100 м, чоловіки. Попередні забіги
- 20:38. Потрійний стрибок, жінки. Фінал: Марина Бех-Романчук
- 21:00. Біг 4х100 м, жінки. Попередні забіги
- 21:20. Метання списа, жінки. Фінал
- 21:25. Біг 800 м, жінки. Півфінали
- 22:05. Десятиборство, чоловіки. Біг 400 м
- 22:40. Біг 200 м, жінки. Фінал
- 22:50. Біг 200 м, чоловіки. Фінал