Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад змагань та виступу українців 25 серпня

Буде розіграно чотири комплекти медалей

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 серпня, у Будапешті відбудеться 7-ий день 19-го чемпіонату світу з легкої атлетики 2023 року.

На ЧС-2023 200 атлетів з понад 200 країн розігрують 49 комплектів медалей.

Україну представляють 29 атлетів у 12 дисциплінах - 11 чоловіків у 8 видах і 18 жінок у 10 видах.

Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати

У 7-й день ЧС-2023 буде розіграно чотири комплекти медалей. У цей день будуть виступати шість українців. Лише Марина Бех-Романчук буде виступати у фіналі - українка змагатиметься за медалі у потрійному стрибку. У кваліфікації змагань зі стрибків у висоту буде виступати аж чотири українки: Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Ірина Геращенко, Юлія Чумаченко. У чоловічих змаганнях з метання списа за вихід до фіналу буде боротися українець Артур Фельфнер.

Розклад змагань на 25 серпня:

Ранкова сесія

11:05. Десятиборство, чоловіки. Біг 100 м

11:10. Метання списа, чоловіки. Кваліфікація, група A

11:20. Стрибку у висоту, жінки. Кваліфікація: Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Ірина Геращенко, Юлія Чумаченко

11:55. Десятиборство, чоловіки. Стрибки у висоту

12:45. Метання списа, чоловіки. Кваліфікація, група B: Артур Фельфнер

13:20. Десятиборство, чоловіки. Штовхання ядра

Вечірня сесія