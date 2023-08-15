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Визначено місце проведення Суперкубка-2023

Матч відбудеться у Бучі
Сьогодні 21:40 197 0
Визначено місце проведення Суперкубка-2023

Джерело - futsal.com.uа.

Суперкубок України з футзалу-2023 відбудеться у Бучі.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації футзалу України.

15-й трофей Суперкубку буде розіграний  в четвер 17 серпня між чемпіоном минулорічного сезону ФК ХІТ (Київ) та володарем Кубку України сезону 2022/23 ФК Кардинал-Рівне (Рівне).

Пропозиція провести гру на бучанському стадіоні "Академія спорту" надійшла від Бучанської міської ради. Асоціація футзалу України прийняла саме її, розглянувши та проаналізувавши всі заявки.

15-й розіграш трофея пройде без глядачів. Точний час початку матчу та медіаканал трансляції буде оприлюднено згодом.

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