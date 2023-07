Литовська плавчиня побила світовий рекорд з плавання на ЧС-2023

Литовська плавчиня Рута Мейлутіте встановила світовий рекорд з плавання на дистанції 50 метрів брасом.

Сталося це на чемпіонаті світу з водних видів спорту в японській Фукуоці.

Перед стартом світової першості в Японії Мейлутіте була однією з головних претенденток на перемогу у змаганнях з плавання на 50 метрів брасом. Турнір у Фукуоці литовська плавчиня розпочинала у статусі чинної чемпіонки світу на цій дистанції.

Основними конкурентками Мейлутіте у боротьбі за "золото" на цьогорічній світовій першості з водних видів спорту стали Ліллі Кінг зі США та Бенедетта Пілато з Італії. Американка розпочинала змагання як дворазова чемпіонка світу у цій дисципліні, а італійка - як дворазова срібна призерка світової першості у плаванні на 50 метрів брасом та авторка актуального світового рекорду на цій дистанції.

Змагання з плавання на 50 метрів брасом Рута Мейлутіте розпочала, уже маючи "золото" ЧС-2023. Литовська плавчиня стала першою у плаванні на 100 метрів цим же стилем.

До фіналу змагань Мейлутіте вийшла з першого місця у кваліфікації, де вона посіла перше місце з 29.30 секундами. Завдяки цьому результату Рута повторила світовий рекорд Пілато, який італійка встановила на чемпіонаті Європи у 2021 році.

Фінал змагань литовська плавчиня виграла з результатом 29.16 секунди. Мейлутіте у вирішальному запливі була швидшою на 00.78 секунди, ніж Ліллі Кінг, та на 00.88 секунди випередила Бенедетту Пілато. Результат Рути у фіналі ЧС-2023 став новим світовим рекордом з плавання на 50 метрів брасом на довгій воді.

2️⃣ World Records in two days! Ruta Meilutyte🇱🇹 bettered her WR by 0.14 on 50m breaststroke (29.16)🔥#AQUAFukuoka23 pic.twitter.com/JCFSFSFccO