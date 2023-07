Алекс Перейра роздільним рішенням суддів здолав Яна Блаховича на турнірі UFC 291.

Бій пройшов усю дистанцію і завершився перемогою Алекса роздільним рішенням суддів - 29:28, 28:29, 29:28.

