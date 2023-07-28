Міжнародна федерація фехтування допустила Харлан до участі в майбутніх змаганнях на ЧС

Міжнародна федерація фехтування допустила українку Ольгу Харлан до змагань на чемпіонаті світу після дискваліфікації.

Про це повідомляє пресслужба FIE.

"Бюро Міжнародної федерації фехтування вирішило допустити українську шаблістку Ольгу Харлан до участі в майбутніх командних змаганнях на ЧС. Це надзвичайне рішення було прийнято після інциденту за участю Харлан, яка визнала покарання проти неї правильним після того, як відмовилася потиснути руку нейтральному супернику.