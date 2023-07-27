Кулеба: Закликаю FIE відновити права Харлан і дозволити їй змагатися

Міністр закордонних справ України прокоментував дискваліфікацію Ольги Харлан

Джерело - Чемпіон.

Українській шаблістці Ользі Харлан варто зняти дискваліфікацію, яку вона отримала на чемпіонаті світу з фехтування в Мілані.

Про це заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

"Анна Смірнова програла чесний бій і вирішила зіграти брудно з рукостисканням. Саме так діє російська армія на полі бою. Ольга Харлан перемогла в чесному змаганні та гідно показала себе. Я закликаю FIE відновити права Харлан і дозволити їй змагатися", - написав Кулеба.

Anna Smirnova lost the fair competition and decided to play dirty with the handshake show. This is exactly how Russian army acts on the battlefield. Olha Kharlan won the fair competition and showed dignity. I urge @FIE_fencing to restore Kharlan’s rights and allow her to compete. pic.twitter.com/ocGXoGxN30 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 27, 2023

Повідомлялося, що Харлан ризикує отримати тривалу дискваліфікацію.

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