Головне
Харлан отримала дискваліфікацію на чемпіонаті світу у Мілані
Сьогодні 14:47 868 2
Беленюк: Існувала домовленість між Харлан та керівництвом FIE
Сьогодні 17:17 313 1
Сілва прийняв рішення завершити кар'єру
Сьогодні 17:00 199
Матчі 12 клубів УПЛ трансюватимуться на Setanta Sports
Сьогодні 16:09 318
Харлан ризикує отримати тривалу дискваліфікацію
Сьогодні 15:22 622
Збірна Австралії програла Нігерії: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 15:13 687
Харлан відмовилась тиснути руку росіянці після перемоги над нею, ризикувавши бути дискваліфікованою з ЧС - ВІДЕО
Сьогодні 13:15 887 1
Лунін засмутив Рашфорда та компанію: відео блискучих сейвів українця в матчі Реал – МЮ
Сьогодні 12:11 2088
Харлан перемогла росіянку на старті чемпіонату світу з фехтування
Сьогодні 12:10 393
Пригоров зупинився за крок від історичної медалі у хайдайвінгу на чемпіонаті світу
Сьогодні 11:05 497
Прямі трансляції

Кулеба: Закликаю FIE відновити права Харлан і дозволити їй змагатися

Міністр закордонних справ України прокоментував дискваліфікацію Ольги Харлан
Сьогодні 16:34 357 0
Кулеба: Закликаю FIE відновити права Харлан і дозволити їй змагатися

Джерело - Чемпіон.

Українській шаблістці Ользі Харлан варто зняти дискваліфікацію, яку вона отримала на чемпіонаті світу з фехтування в Мілані.

Про це заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 

"Анна Смірнова програла чесний бій і вирішила зіграти брудно з рукостисканням. Саме так діє російська армія на полі бою. Ольга Харлан перемогла в чесному змаганні та гідно показала себе. Я закликаю FIE відновити права Харлан і дозволити їй змагатися", - написав Кулеба.

Повідомлялося, що Харлан ризикує отримати тривалу дискваліфікацію.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар матчів Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар матчів 4686
Реал з Луніним переграв Манчестер Юнайтед Реал з Луніним переграв Манчестер Юнайтед 6541
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів 14037
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати 2194
Арум: У мене є три найкращі панчери в боксі Арум: У мене є три найкращі панчери в боксі 2345
Лунін засмутив Рашфорда та компанію: відео блискучих сейвів українця в матчі Реал – МЮ Лунін засмутив Рашфорда та компанію: відео блискучих сейвів українця в матчі Реал – МЮ 2088
Рекомендуємо
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 75954
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 6599
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 23171
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 47469
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 152495 7
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 14131 2