Головне
7 липня на Вімблдоні зіграють чотири українки: розклад матчів Світоліної, Костюк, Калініної та Цуренко
Сьогодні 07:43 1370
Зінченко: Діти підійшли до мене і сказали, що моляться за Україну
Сьогодні 15:25 160 1
Костюк впевнено вийшла до третього кола Вімблдона
Сьогодні 13:51 999 1
Пятов завершив кар’єру футболіста
Сьогодні 13:11 359
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Сьогодні 10:25 125878
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції
Сьогодні 10:24 284855 23
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ
Сьогодні 10:22 10258
Інтер досягнув домовленості з Трубіним
Сьогодні 08:12 833
Збірна України вийшла у плей-оф відбору ЧС-2024
Вчора 23:37 8162
Україна претендуватиме на проведення ЧС-2030
Вчора 23:24 755
Прямі трансляції

Український ватерполіст загинув на війні з окупантами

Сьогодні 15:44 191 0
Український ватерполіст загинув на війні з окупантами

Джерело - Чемпіон.

19-тирічний український ватерполіст Всеволод Таньков загинув на війні з окупантами.

Про це повідомляє Base of Ukrainian sports.

Всеволод Таньков у перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, на своє 18-річчя, вступив до лав тероборони.

Пройшовши підготовку, вступив до спецпідрозділу "Кракен". Брав участь у звільненні Харківщини, Донбасу.

4 липня 2023 року під час спецзавдання, рятуючи своїх поранених побратимів, загинув на Бахмутському напрямку. 

Захисник був гравцем команди Харківської області з водного поло, багаторазовим призером чемпіонатів України серед юніорів та юнаків. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна України вийшла у плей-оф відбору ЧС-2024 Збірна України вийшла у плей-оф відбору ЧС-2024 8162
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції 284855 23
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 5767
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ 88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ 10258
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 125878
Визначилась суперниця Світоліної у третьому колі Вімблдона-2023 Визначилась суперниця Світоліної у третьому колі Вімблдона-2023 10888
Рекомендуємо
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 15910 6
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 38548
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 48517 2
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 87013 4
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 48775 2
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 37877 1