Український ватерполіст загинув на війні з окупантами

Джерело - Чемпіон.

19-тирічний український ватерполіст Всеволод Таньков загинув на війні з окупантами.

Про це повідомляє Base of Ukrainian sports.

Всеволод Таньков у перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, на своє 18-річчя, вступив до лав тероборони.

Пройшовши підготовку, вступив до спецпідрозділу "Кракен". Брав участь у звільненні Харківщини, Донбасу.

4 липня 2023 року під час спецзавдання, рятуючи своїх поранених побратимів, загинув на Бахмутському напрямку.

Захисник був гравцем команди Харківської області з водного поло, багаторазовим призером чемпіонатів України серед юніорів та юнаків.