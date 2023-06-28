Головне
Українські стрибуни Колодій та Коновалов виграли Європейські ігри
Сьогодні 20:24 489
Збірна України зі стрибків у воду виграла медальний залік Європейських ігор-2023
Сьогодні 21:11 161
Європейські ігри-2023: медальний залік
Сьогодні 20:28 43099
Вчимо й переходимо на рідну українську мову: правила життя Марти Костюк
Сьогодні 19:00 369
Тоттенгем зробить пожертву під час благодійного матчу з Шахтарем
Сьогодні 16:59 415
Хижняк вийшов до півфіналу Європейських ігор та здобув путівку на Олімпійські Ігри-2024
Сьогодні 16:55 1177
Збірна України виграла Європейські ігри зі стрільби з пістолета
Сьогодні 15:23 943
Краків-2023: розклад Європейських ігор на 28 червня
Сьогодні 14:06 859
Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри
Сьогодні 13:27 28528
Дівчина дня: Анна "Stefani" Пономаренко принесла Україні срібло Європейських ігор, тренувалася до 7 місяця вагітності та через 5 днів після народження доньки
Сьогодні 10:43 1932
Прямі трансляції

Збірна України зі стрибків у воду виграла медальний залік Європейських ігор-2023

Сьогодні 21:11 161 0
Збірна України зі стрибків у воду виграла медальний залік Європейських ігор-2023
#Європейські ігри - 2023

Джерело - Чемпіон.

Українські стрибуни та стрибунки у воду виграли медальний залік на Європейських іграх-2023 у Кракові.

Вітчизняня атлети здобули п'ять медалей, чотирі з яких золоті та випередили німців і британців.

Золоті медалі завоювали Олексій Середа, Ксенія Байло, Данило Коновалов, Анна Письменська у фіналі стрибків з 3-метрового трампліна та 10-метрової вишки серед змішаних команд; Ксенія Байло та Кірілл Болюх у міксті з 10-метрової вишки; Олексій Середа та Кірілл Болюх у синхронних стрибках із 10-метрової вишки;  Олег Колодій та Данило Коновалов на 3-метровому трампліні.

Єдине "срібло" в скарбничку поклали Ксенія Байло та Софія Есман у синхронних стрибках із 10-метрової вишки.

Загалом на Європейських іграх було розіграно 13 комплектів нагород у цій дисципліні.

Нагадаємо, рініше медальні заліки у своїх видах спорту виграли українські каратисти, предстаники веслування на байдарках і каное та майстри Муай тай.

Збірна України посідає друге місце в загальному медальному заліку. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Європейські ігри-2023: медальний залік Європейські ігри-2023: медальний залік 43099
Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри 28528
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань Європейські ігри-2023: повний розклад змагань 13130
З'ясувалася причина, чому не зарахували гол у ворота збірної України U-21 в матчі з Іспанією на Євро-2023 З'ясувалася причина, чому не зарахували гол у ворота збірної України U-21 в матчі з Іспанією на Євро-2023 22800
У 13 років виступала з трибуни Верховної Ради, у 14 – виграла юніорський Australian Open, відмовилася їздити на змагання до Росії, а прямо зараз вривається в еліту світового тенісу: Марті Костюк виповнюється 21 рік У 13 років виступала з трибуни Верховної Ради, у 14 – виграла юніорський Australian Open, відмовилася їздити на змагання до Росії, а прямо зараз вривається в еліту світового тенісу: Марті Костюк виповнюється 21 рік 12621
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 30660
Рекомендуємо
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 19084 1
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 36694
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 5891
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 26061
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 48039
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 211007 1