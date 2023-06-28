Збірна України зі стрибків у воду виграла медальний залік Європейських ігор-2023

Джерело - Чемпіон.

Українські стрибуни та стрибунки у воду виграли медальний залік на Європейських іграх-2023 у Кракові.

Вітчизняня атлети здобули п'ять медалей, чотирі з яких золоті та випередили німців і британців.

Золоті медалі завоювали Олексій Середа, Ксенія Байло, Данило Коновалов, Анна Письменська у фіналі стрибків з 3-метрового трампліна та 10-метрової вишки серед змішаних команд; Ксенія Байло та Кірілл Болюх у міксті з 10-метрової вишки; Олексій Середа та Кірілл Болюх у синхронних стрибках із 10-метрової вишки; Олег Колодій та Данило Коновалов на 3-метровому трампліні.

Єдине "срібло" в скарбничку поклали Ксенія Байло та Софія Есман у синхронних стрибках із 10-метрової вишки.

Загалом на Європейських іграх було розіграно 13 комплектів нагород у цій дисципліні.

Нагадаємо, рініше медальні заліки у своїх видах спорту виграли українські каратисти, предстаники веслування на байдарках і каное та майстри Муай тай.

Збірна України посідає друге місце в загальному медальному заліку.