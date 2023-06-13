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Один з лідерів збірної України перебрався до чемпіонату Франції

Гандболіст уклав 2-річний контракт з новим клубом
Сьогодні 20:10 482 0
Один з лідерів збірної України перебрався до чемпіонату Франції

Джерело - handball.net.ua.

Гравець Мотора та один з лідерів збірної України Дмитро Горіга в новому сезоні буде грати в чемпіонаті Франції.

Про це він повідомив в коментарі пресслужбі ФГУ. 

"Мій контракт з Мотором закінчується, і далі я буду грати в іншій команді. Офіційно назвати її ще не можу, це зробить новий клуб. Скажу тільки, що це чемпіонат Франції, найсильніший дивізіон. Контракт вже підписаний на два роки.

Дуже хочеться реабілітуватися в збірній. Було дуже прикро після нашої поразки Фарерських островів. Думаю, ми не показали, на що були здатні. І в наступному сезоні дуже хочеться підготуватися краще і зробити результат у збірній. Це дуже важливо", - сказав Горіга.

Нагадаємо литовський фахівець Гінтарас Савукінас та запорізький Мотор припинили співпрацю за обопільною згодою.

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