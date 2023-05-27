Героїчно евакуював цивільних із Бахмута: ФК «Маестро» анонсував пресконференцію з воїном ЗСУ

Футбольний клуб "Маестро" запланував пресконференцію з приводу презентації власного благодійного спортивно-концертного туру "Ми з України!". Зокрема, на заході можна буде поспілкуватися з воїном ЗСУ Петром Волощенком.



"В День захисту дітей ми розповімо вам одну з незліченних історій російсько-української війни.

Гравець ФК "Маестро", боєць ЗСУ Петро "Стоун" Волощенко у війську з перших днів війни. Нещодавно при виконанні бойових задач у Бахмуті він виявив декілька родин цивільних, дім яких опинився на лінії фронту. Петро познайомився з 7-річним хлопчиком на ім’я Стасик. Хлопчик довірився військовому і Петру вдалося вмовити його батьків та організувати спецоперацію з евакуації родини у безпечне місце. Наступними днями дім, де жив Стасик, був зруйнований російськими снарядами.

Петро Волощенко не кинув сім’ю Статика напризволяще. Він особисто опікувався переїздом родини у безпечне місце, і коли це відбулося, став хрещеним батьком Стасика.

Ця дивовижна і героїчна історія вчергове нагадала скільки таких дітей як Стасик лишилися без дома. І артисти знайшли спосіб як їм допомогти.

На пресконференції, що відбудеться 1 червня в приміщенні мультиспейсу Klitschko-Expo, ви побачите та поспілкуєтесь не тільки з Петром Волощенком, а і з героєм цієї історії Стасиком та його родиною!

Цього літа ФК "Маестро" за підтримки благодійного фонду "Ми з України" розпочинає благодійний концертно-спортивний тур "Ми з України!". Артисти завітають до багатьох міст, містечок і селищ України, щоби влаштувати там свято футболу і музики. І зібрати кошти у фонд підтримки дітей та їх родин з прифронтової зони, що лишилися без даху над головою, речей, іграшок та звичних речей.

До зусиль ФК "Маестро" доєднався Благодійний фонд "Ми з України", який підтримує як наших героїчних вояків, так і людей, що постраждали внаслідок бойових дій...

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- ідеться в заяві ФК.