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Героїчно евакуював цивільних із Бахмута: ФК «Маестро» анонсував пресконференцію з воїном ЗСУ

Сьогодні 14:53 246 0
Героїчно евакуював цивільних із Бахмута: ФК «Маестро» анонсував пресконференцію з воїном ЗСУ

Джерело - Ми з України.

Футбольний клуб "Маестро" запланував пресконференцію з приводу презентації власного благодійного спортивно-концертного туру "Ми з України!". Зокрема, на заході можна буде поспілкуватися з воїном ЗСУ Петром Волощенком.

"В День захисту дітей ми розповімо вам одну з незліченних історій російсько-української війни.

Гравець ФК "Маестро", боєць ЗСУ Петро "Стоун" Волощенко у війську з перших днів війни. Нещодавно при виконанні бойових задач у Бахмуті він виявив декілька родин цивільних, дім яких опинився на лінії фронту. Петро познайомився з 7-річним хлопчиком на ім’я Стасик. Хлопчик довірився військовому і Петру вдалося вмовити його батьків та організувати спецоперацію з евакуації родини у безпечне місце. Наступними днями дім, де жив Стасик, був зруйнований російськими снарядами.

Петро Волощенко не кинув сім’ю Статика напризволяще. Він особисто опікувався переїздом родини у безпечне місце, і коли це відбулося, став хрещеним батьком Стасика.

Ця дивовижна і героїчна історія вчергове нагадала скільки таких дітей як Стасик лишилися без дома. І артисти знайшли спосіб як їм допомогти.

На пресконференції, що відбудеться 1 червня в приміщенні мультиспейсу Klitschko-Expo, ви побачите та поспілкуєтесь не тільки з Петром Волощенком, а і з героєм цієї історії Стасиком та його родиною!

Цього літа ФК "Маестро" за підтримки благодійного фонду "Ми з України" розпочинає благодійний концертно-спортивний тур "Ми з України!". Артисти завітають до багатьох міст, містечок і селищ України, щоби влаштувати там свято футболу і музики. І зібрати кошти у фонд підтримки дітей та їх родин з прифронтової зони, що лишилися без даху над головою, речей, іграшок та звичних речей.

До зусиль ФК "Маестро" доєднався Благодійний фонд "Ми з України", який підтримує як наших героїчних вояків, так і людей, що постраждали внаслідок бойових дій...

...Просимо акредитуватися та зазначити, чи будете ви чи ваша знімальна група присутніми на заході у м. Бориспіль та ваш спосіб трансферу", - ідеться в заяві ФК.

Також на пресконференції будуть присутні:

Артисти ФК "Маестро", що братимуть участь у турі:

  • заслужений артист України Петро Чорний;
  • заслужений артист України Віталій Борисюк;
  • співак Дядя Вадя (Mozgi);
  • гурт "Авіатор";
  • співак, переможець телеконкурсу "Ікс-фактор" Дмитро Бабак.

Спеціальні гості пресконференції:

  • голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, міністр культури України (2014,2016-2019 р.) народний артист України Євген Нищук;
  • мер м. Бориспіль Володимир Борисенко.

Ведучим заходу буде шоумен та актор Андрій Джеджула.

Після конференції відбудеться виїзд у м. Бориспіль, де о 13.30 на стадіоні "Колос" відбудеться матч, а о 18.00 у Будинку культури – концерт артистів ФК "Маестро".

Контакти:

Продюсер проєкту: Влад Сотніков  +380675721039 fcmaestro@gmail.com
Організатор туру: Юлія Семенова +380667595945

PR-директор проєкту: Юрій Глушко +380677530004, Telegram, yuri@glushko.com.ua (акредитація).

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