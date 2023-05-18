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У Києві відбулася презентація нагороди AIPS Sport Media Award, якою цього року була відзначена АСЖУ

Сьогодні 19:27 157 0
У Києві відбулася презентація нагороди AIPS Sport Media Award, якою цього року була відзначена АСЖУ

Джерело - Facebook.

8 травня в стінах Будинку футболу відбулась презентація нагороди AIPS Sport Media Award, якою цього року була відзначена Асоціація спортивних журналістів України.

Під час пресконференції президент АСЖУ Олександр Гливинський представив роботи спортивних журналістів країни, що взяли участь у конкурсі. Окремої уваги був удостоєний Володимир Мула з фільмом "Нація футболу", якому вдалося потрапити у short list номінації "Video Documentary", а також Микола Синельников з фото-альбомом "Stop war", який посів четверте місце в номінації "Photography/Portfolio". Номінанти поділилися враженнями від участі, а також відповіли на питання присутніх у залі.

Зважаючи на реалії нашого сьогодення, майже всі вони стосувалися допуску російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань, а також наслідків цих рішень для українського спорту.

Тема була настільки емоційною, що формат "Q&A" переріс у повноцінну дискусію між охочими поставити питання і виступаючими. 

Таке ставлення до болючої теми присутності росіян і білорусів на міжнародних змаганнях свідчить про одне – небайдужість, яку показали всі долучені до сьогоднішньої презентації спортивні журналісти. 

Ця позиція зайвий раз підтверджує, що найвищу міжнародну нагороду в індустрії спортивних медіа АСЖУ отримала невипадково і цілком заслужено.

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