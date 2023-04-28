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NAVI разом з розробниками S.T.A.L.K.E.R. придбали автомобілі для ЗСУ

Частину транспорту уже перекинули для виконання бойових завдань
Сьогодні 15:09 188 0
NAVI разом з розробниками S.T.A.L.K.E.R. придбали автомобілі для ЗСУ
#Navi, #S.T.A.L.K.E.R.

Джерело - Чемпіон.

Український кіберспортивний клуб NAVI разом з розробниками гри S.T.A.L.K.E.R. та MK Foundation передали 100 автомобілів на потреби Збройних сил України.

Про це йдеться у соцмережах компаній.

"Разом з S.T.A.L.K.E.R. та MK Foundation ми закупили 100 одиниць техніки для українських військових. Частину транспорту уже перекинули для виконання бойових завдань у найгарячіших точках.

  Актуально: Роскомнагляд заблокував сайт української команди NAVI

Ми пишаємось тим, що допомагаємо нашим захисникам у боротьбі за нашу землю та свободу. І ми закликаємо вас також не зупинятися", - йдеться в повідомленні.

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