NAVI разом з розробниками S.T.A.L.K.E.R. придбали автомобілі для ЗСУ

Джерело - Чемпіон.
Український кіберспортивний клуб NAVI разом з розробниками гри S.T.A.L.K.E.R. та MK Foundation передали 100 автомобілів на потреби Збройних сил України.
Про це йдеться у соцмережах компаній.
"Разом з S.T.A.L.K.E.R. та MK Foundation ми закупили 100 одиниць техніки для українських військових. Частину транспорту уже перекинули для виконання бойових завдань у найгарячіших точках.
Актуально: Роскомнагляд заблокував сайт української команди NAVI
Ми пишаємось тим, що допомагаємо нашим захисникам у боротьбі за нашу землю та свободу. І ми закликаємо вас також не зупинятися", - йдеться в повідомленні.
Together with @stalker_thegame and MK Foundation, we purchased 100 vehicles for the Ukrainian military. Part of the transports has already been transferred to perform combat missions in the hottest spots.— NAVI (@natusvincere) April 27, 2023
We are proud to help our defenders in the fight for our land and freedom.… pic.twitter.com/vURugLKXva
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!