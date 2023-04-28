NAVI разом з розробниками S.T.A.L.K.E.R. придбали автомобілі для ЗСУ

Частину транспорту уже перекинули для виконання бойових завдань

Джерело - Чемпіон.

Український кіберспортивний клуб NAVI разом з розробниками гри S.T.A.L.K.E.R. та MK Foundation передали 100 автомобілів на потреби Збройних сил України.

Про це йдеться у соцмережах компаній.

"Разом з S.T.A.L.K.E.R. та MK Foundation ми закупили 100 одиниць техніки для українських військових. Частину транспорту уже перекинули для виконання бойових завдань у найгарячіших точках.

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Ми пишаємось тим, що допомагаємо нашим захисникам у боротьбі за нашу землю та свободу. І ми закликаємо вас також не зупинятися", - йдеться в повідомленні.

Together with @stalker_thegame and MK Foundation, we purchased 100 vehicles for the Ukrainian military. Part of the transports has already been transferred to perform combat missions in the hottest spots.

We are proud to help our defenders in the fight for our land and freedom.… pic.twitter.com/vURugLKXva — NAVI (@natusvincere) April 27, 2023

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