NAVI разом з розробниками S.T.A.L.K.E.R. придбали автомобілі для ЗСУ

Український кіберспортивний клуб NAVI разом з розробниками гри S.T.A.L.K.E.R. та MK Foundation передали 100 автомобілів на потреби Збройних сил України.

Про це йдеться у соцмережах компаній.

Актуально: Роскомнагляд заблокував сайт української команди NAVI

Together with @stalker_thegame and MK Foundation, we purchased 100 vehicles for the Ukrainian military. Part of the transports has already been transferred to perform combat missions in the hottest spots.

We are proud to help our defenders in the fight for our land and freedom.… pic.twitter.com/vURugLKXva