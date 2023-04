Українець Роман Кашпур, який у 2019 році втратив на фронті ногу, сьогодні на експериментальному протезі пробіг Лондонський марафон.

Про це повідомляє ТСН.

До фінішу він дістався із прапором України з розписом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Кашпур брав участь у "Іграх героїв" та здобув перемогу. Під час епідемії коронавірусу завоював перші місця у кількох категоріях на "Іграх героїв онлайн".

У грудні 2021 року він встановив рекорд України, тягнучи на протезі 16-тонний літак Ан-26 на відстань 6 метрів 40 сантиметрів за 44 секунди.

Thank you #romankashpur for raising funds for #Ukrainian 🇺🇦 veterans who lost their limbs!



To support Roman’s mission you can donate athttps://t.co/yVVyELbwQv



🙏#britishukrainianaid pic.twitter.com/FKkxEtnQvo