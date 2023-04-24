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Український військовий Кашпур пробіг Лондонський марафон на експериментальному протезі

До фінішу він дістався із прапором України
Сьогодні 09:41 371 0
Український військовий Кашпур пробіг Лондонський марафон на експериментальному протезі
#Роман Кашпур

Джерело - Чемпіон.

Українець Роман Кашпур, який у 2019 році втратив на фронті ногу, сьогодні на експериментальному протезі пробіг Лондонський марафон.

Про це повідомляє ТСН.

До фінішу він дістався із прапором України з розписом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Кашпур брав участь у "Іграх героїв" та здобув перемогу. Під час епідемії коронавірусу завоював перші місця у кількох категоріях на "Іграх героїв онлайн".

У грудні 2021 року він встановив рекорд України, тягнучи на протезі 16-тонний літак Ан-26 на відстань 6 метрів 40 сантиметрів за 44 секунди.

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