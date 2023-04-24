Джерело - Чемпіон.
Українець Роман Кашпур, який у 2019 році втратив на фронті ногу, сьогодні на експериментальному протезі пробіг Лондонський марафон.
Про це повідомляє ТСН.
До фінішу він дістався із прапором України з розписом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Кашпур брав участь у "Іграх героїв" та здобув перемогу. Під час епідемії коронавірусу завоював перші місця у кількох категоріях на "Іграх героїв онлайн".
У грудні 2021 року він встановив рекорд України, тягнучи на протезі 16-тонний літак Ан-26 на відстань 6 метрів 40 сантиметрів за 44 секунди.
Thank you #romankashpur for raising funds for #Ukrainian 🇺🇦 veterans who lost their limbs!— British-UkrainianAid (@BritUkrAid) April 23, 2023
To support Roman’s mission you can donate athttps://t.co/yVVyELbwQv
🙏#britishukrainianaid pic.twitter.com/FKkxEtnQvo
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