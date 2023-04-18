Пір під час чуми: представниця української федерації з келихом шампанського позувала перед камерою з росіянкою

Джерело - Чемпіон.

Всесвітня конфедерація підводної діяльності (CMAS) однією з перших дозволила російським спортсменам повернутися до міжнародних змагань. Сталося це під час асамблеї в сербському Белграді 7-8 квітня 2023 року.

Асамблея

Проте найцікавіше сталося за лаштунками. На асамблею не приїхали ані президент української Федерація підводного спорту та підводної діяльності України Андрій Ляшенко, ані віцепрезидент Станіслав Предко. Не потрапили й представники від спортсменів, які активно боряться проти присутності росіян на міжнародній арені. Не дозволила федерація!

Українську сторону представляла дружина віцепрезидента – Ірина Предко (на фото - праворуч), яка у хорошому гуморі позувала з келихом шампанського в компанії представників країни-агресорки. Зокрема, на фото поруч з Іриною Предко – очільниця (CMAS), росіянка Анна Аржанова (на фото – в центрі).

Та й загалом, судячи з і світлин, пані Ірину не дуже засмутило повернення росіян до міжнародних змагань...

Поки що нам не вдалося зв'язатися з Іриною Предко. За нашою інформацією, вона знаходиться за кордоном, де користується місцевим номером телефону.

Федерація з кримінальним слідом

Влітку 2022 року після Всесвітніх ігор-2022, які відбулися в американському Бірмінгемі, кілька спортсменів призовного віку не повернулися до України у встановлених законодавством термінах.

З цього приводу відкрита кримінальна справа, однак представники Національної поліції в інтересах слідства не надали нам дозвіл публікувати деталі.

Федерація підводного спорту та підводної діяльності України відома своїми скандалами, однак підводне плавання не є олімпійським видом, і вочевидь тому не викликає резонансу.

Понад 3 роки тому було відкрито кримінальну справу за статтями передбачених ч.3 ст.368, ч.2 ст.191 КК України та ОСОБА_6 злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 КК України (Кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг; Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Обвинувачені: Світлана Стрелкова (колишня головна тренерка збірної України) та Наталія Чекоданова (голова спортивного комітету федерації, колишня віцепрезидентка федерації).

І лише в лютому 2023 року справу з другої спроби передали до суду.

Однак справа рухається надто повільно.