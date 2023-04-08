Збірна України обіграла Північну Македонію у кваліфікації чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України у Скоп'є у матчі другого раунду кваліфікації ЧС-2023 здолала Північну Македонію.

Українки перемогли з рахунком 24:22. Матч-відповідь відбудеться 11 квітня. Поєдинок у Кішварді (Угорщина) розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Кваліфікація ЧС-2023

Другий раунд

Перший матч, 8 квітня

Північна Македонія - Україна 22:24 (8:14)

Північна Македонія: Діневська (1), Гакідова (2), Янеська (3), Петковська, Джатевська, Дукоська, Гордієвська (2), Янкуловська, Міцевська, Кіпріжановська, Рістовська (8), Саздовська (3), Дабевська, Гічевська (1), Коцева (2), Ніколік.

Україна: Гладун, Дмитришин (3), Маркевич (5), Андрійчук, Прокопяк, Смолич, Кот, Мелекєсцева, Салтанюк, Воловник, Смбатян (5), Стельмах (1), Глібко (1), Левченко (5), Коновалова (4), Компанієць.