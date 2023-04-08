Головне
Прометей виграв Латвійсько-Естонську лігу-2022/23
Вчора 19:14 488
Збірна України обіграла Північну Македонію у кваліфікації чемпіонату світу
Вчора 23:11 159
Челсі Мудрика поступився Вулвергемтону, Борнмут здолав Лестер: результати матчів 30 туру АПЛ
Вчора 21:22 815
Погранична стала бронзовою призеркою міжнародного турніру у Болгарії
Вчора 20:26 204
Шокував Мудрика та Лемпарда: гравець Вулвергемптона забив фантастичний гол у ворота Челсі - ВІДЕО
Вчора 20:14 656
Шахтар розібрався з Металістом у 20 турі УПЛ
Вчора 15:56 626
Кривбас мінімально здолав Зорю в 20 турі УПЛ
Вчора 15:41 361
Голи Царенка та Ваната принесли Динамо перемогу над Минаєм
Вчора 14:54 629
Чемпіонку світу з бігу Джеруто відсторонили за допінг
Вчора 12:43 321
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК
Вчора 11:35 25577 2
Прямі трансляції

Збірна України обіграла Північну Македонію у кваліфікації чемпіонату світу

Вчора 23:11 159 0
Збірна України обіграла Північну Македонію у кваліфікації чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України у Скоп'є у матчі другого раунду кваліфікації ЧС-2023 здолала Північну Македонію.

Українки перемогли з рахунком 24:22. Матч-відповідь відбудеться 11 квітня. Поєдинок у Кішварді (Угорщина) розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Кваліфікація ЧС-2023
Другий раунд
Перший матч, 8 квітня

Північна Македонія - Україна 22:24 (8:14)

Північна Македонія: Діневська (1), Гакідова (2), Янеська (3), Петковська, Джатевська, Дукоська, Гордієвська (2), Янкуловська, Міцевська, Кіпріжановська, Рістовська (8), Саздовська (3), Дабевська, Гічевська (1), Коцева (2), Ніколік.

Україна: Гладун, Дмитришин (3), Маркевич (5), Андрійчук, Прокопяк, Смолич, Кот, Мелекєсцева, Салтанюк, Воловник, Смбатян (5), Стельмах (1), Глібко (1), Левченко (5), Коновалова (4), Компанієць.

Коментарі ()
Популярне зараз
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю 4889
Пошуки молодого Сидорчука для Динамо тривають: у чому сенс придбання Рамадані Пошуки молодого Сидорчука для Динамо тривають: у чому сенс придбання Рамадані 1448
Parimatch готовий розрахуватися зі своїми клієнтами. У компанії повідомили, що заважає це зробити Parimatch готовий розрахуватися зі своїми клієнтами. У компанії повідомили, що заважає це зробити 1165
Стало відомо, де футбол - найпопулярніший у світі Стало відомо, де футбол - найпопулярніший у світі 4117
Ювентус програв Лаціо, Болонья перемогла Аталанту: результати матчів 29 туру Серії А Ювентус програв Лаціо, Болонья перемогла Аталанту: результати матчів 29 туру Серії А 832
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК 25577 2
Рекомендуємо
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 43331
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 3935
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 6021 2
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 28725
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 239944
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 54004